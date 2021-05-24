Жінка сама зателефонувала правоохоронцям на спецлінію 102 і заявила про наміри вкоротити собі віку. На виклик прибув екіпаж Патрульної поліції у складі Івана Веклича, Івана Синчука та Ігора Горбатька.
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Як патрульним вдалося врятувати жінку
- Коли правоохоронці прибули на місце, побачили, що на перилах мосту сидить жінка та плаче.
- Вона просила поліцейських не підходити близько.
- Також розповіла про лист у сумці, де описала докладно, чому хоче померти.
- Зрештою один із патрульних (Іван Веклич) підійшов до сумки та дістав листа.
- І в цей момент жінка спробувала зістрибнути з перил, але поліцейському вдалося вчасно її схопити.
- Далі він і його колеги перетягнули жінку через паркан і викликали їй швидку.
- Крім того, поліцейські супроводили потерпілу до лікарні.
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