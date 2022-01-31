Вже усміхається, – лікарі про стан важкопораненої на "Південмаші" військової
Джерело:Суспільне
Медики поділилися подробицями про стан 22-річної Жанни, яка серйозно постраждала внаслідок стрілянини на "Південмаші". Артем Рябчук поранив дівчину в живіт, плече та праве коліно.
Коли військовослужбовицю привезли у лікарню, її стан був критичним. Під час операції хірурги виявили, що весь її кишківник – розбитий. На щастя, тепер медики спостерігають позитивну динаміку.
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Дівчині вдається рухати ногами
Детальніше про стан пацієнтки розповів Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Він пояснив, що дівчина пережила 2 дуже важкі операції, які вже дають результати.
Жанна вже може рухати ногами. Вона усміхається, з'явився позитивний рум'янець,
– підкреслив Риженко.
Чоловік додав, що для остаточного одужання необхідно провести ще кілька операцій. Наразі Жанна, а також 25-річний поранений Ігор, все ще перебувають у реанімаційному відділенні. Зверніть увагу! Раніше Риженко розповів про 4-годинну операцію Жанни. Їй довелося видалити близько метра розбитих товстої та тонкої кишок. На виході куля розвернула хребет у поперековому відділі.
Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: що відомо
- 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук у ніч проти 27 січня влаштував жорстоку стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Він відкрив вогонь по 4 військових та цивільній жінці. Вижити їм не вдалося.
- Нападник поранив ще 5 військовослужбовців, трьох привезли у лікарню у важкому стані. Згодом стрільця вдалося затримати. Йому вже повідомили про підозру за 3 статтями.
- Згодом суд обрав Рябчуку запобіжний захід, він до 27 березня перебуватиме під вартою без права внесення застави. Юнак зізнався у скоєному й заявив, що шкодує.
- Керівництво військової частини Нацгвардії, в якій сталася трагедія, перевірять на поліграфі. Адже колишні контрактники розповіли шокуючу інформацію про знущання з солдатів.