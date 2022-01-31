Вже усміхається, – лікарі про стан важкопораненої на "Південмаші" військової

Медики поділилися подробицями про стан 22-річної Жанни, яка серйозно постраждала внаслідок стрілянини на "Південмаші". Артем Рябчук поранив дівчину в живіт, плече та праве коліно.

Коли військовослужбовицю привезли у лікарню, її стан був критичним. Під час операції хірурги виявили, що весь її кишківник – розбитий. На щастя, тепер медики спостерігають позитивну динаміку.

Важливо ДБР шукає свідків, які бачили Рябчука з автоматом у місті після стрілянини на "Південмаші"

Дівчині вдається рухати ногами

Детальніше про стан пацієнтки розповів Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Він пояснив, що дівчина пережила 2 дуже важкі операції, які вже дають результати.

Жанна вже може рухати ногами. Вона усміхається, з'явився позитивний рум'янець,

– підкреслив Риженко.

Чоловік додав, що для остаточного одужання необхідно провести ще кілька операцій. Наразі Жанна, а також 25-річний поранений Ігор, все ще перебувають у реанімаційному відділенні.

Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі: що відомо