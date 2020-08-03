Всі забули про маски: у Харкові просять поліцію посилити контроль за дотриманням карантину
У Харківській ОДА звернулися до поліції, аби правоохоронці посилили контроль за дотриманням карантинних обмежень в регіоні. Причиною цього є зростання кількості випадків зараження в області, а також недотримання людьми карантинних заходів.
Першочергово потрібно посилити контроль за дотриманням карантину у місцях масового скупчення людей і в транспорті. Про це повідомили на сайті Харківської ОДА.
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Заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух зауважив, що отримує скарги від мешканців міста.
Багато людей звертаються щодо того, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому при виявленні хворих більшість з них говорять, що скоріш за все заразилися у метро, супермаркеті чи маршрутці,
– зазначив Пастух.
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