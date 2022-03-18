Однак частина з цих людей приїхала до Львова на кілька днів, оскільки далі прямують в інші напрямки, наприклад, в Польщу.
До теми Усміхніться, привітайтесь і прийміть, – Садовий закликав допомогти біженцям
Де живуть переселенці
Деякі переселенці живуть у хостелах чи квартирах, а деякі – досі в школах, спортзалах тощо.
Ми сьогодні виділили у Львові ділянки під будівництво житла, яке доволі швидко можна збудувати, тому що у школі людина не зможе довго прожити. Потрібні нормальні умови,
– наголосив Садовий.
Допомагали людям всі ці 3 тижні за гроші громади та небайдужих.
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