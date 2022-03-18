Вже з'являються проблеми з продуктами, – Садовий про ситуацію у Львові з переселенцями

До Львова від початку війни приїхали близько 200 тисяч переселенців. Мер міста Андрій Садовий розповів, що вже з'являються проблеми з продуктами.

Однак частина з цих людей приїхала до Львова на кілька днів, оскільки далі прямують в інші напрямки, наприклад, в Польщу.

До теми Усміхніться, привітайтесь і прийміть, – Садовий закликав допомогти біженцям

Де живуть переселенці

Деякі переселенці живуть у хостелах чи квартирах, а деякі – досі в школах, спортзалах тощо.

Ми сьогодні виділили у Львові ділянки під будівництво житла, яке доволі швидко можна збудувати, тому що у школі людина не зможе довго прожити. Потрібні нормальні умови,

– наголосив Садовий.

Допомагали людям всі ці 3 тижні за гроші громади та небайдужих.

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