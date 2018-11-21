Вже 21: ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ще один штат США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цього разу відповідне рішення прийняв Коннектикут.

Про це повідомляє посольство України в США в Facebook.

Читайте також: В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні: фото

Так, прокламацію підписав губернатор штату Деніел Меллой. До слова, Коннектикут став вже 21 штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.



Відео: Коротко про Голодомор 1932-33 років

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.