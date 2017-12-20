Вже 2 роки комітет порушує закон і не може обрати аудитора для НАБУ, – Береза

Про спробу Антикорупційного комітету Верховної Ради запустити процедуру вибору аудитора НАБУ розповів позафракційний депутат Борислав Береза у інтерв'ю 24 Каналу.

– Були намагання проголосувати за те, щоб обрати аудиторами Марту Борщ та Карлоса Кастресану. Але така ініціатива не знайшла підтримки у більшості членів комітету. Пізніше вони запропонували організувати новий конкурс.

В комітеті є дві точки зору і так сталося, що кожна сторона хоче, щоб перемогла виключно їх позиція. В такому випадку потрібно домовлятися. Сьогодні навіть прозвучала нова пропозиція, але вона не знайшла підтримки. А фінал ми знаємо – всі покинули залу засідання.

– Процедура обрання аудитора не була закінчена. Для того, аби її закінчити члени комітету повинні проголосувати за кандидатури цих аудиторів. Але більшість не підтримала таку пропозицію, вони підтримують виключно ідею нового конкурсу. У висновку, ми лишаємося ні з чим.

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– Для того, щоб перейти до іншого конкурсу потрібно покінчити з цим. Це питання можна вирішити по-різному. Наприклад, можна щоб пан Парубій вніс кандидатури Борщ та Кастресано в зал на розгляд. Тоді комітет або проголосував за них, або ж провалив голосування. Тоді вже можна було б вести мову про відкриття нового конкурсу.

Є версія що влада намагається таким чином контролювати НАБУ. Але справа в іншому. Існує дві точки зору і кожна з них правильна, але жодна з сторін не хоче чути іншу. Саме тому і виникає так проблема як сьогодні.

– Вже 2 роки комітет порушує закон і не може обрати аудитора для НАБУ. Тому зараз потрібно вирішити хоча б це питання і дійти до якогось консенсусу та йти далі. В іншому випадку, наш комітет не буде взагалі працювати.

Які зміни поророкує обрання очільника ДБР та чим буде займатися це антикорупційне відомство – дивіться у інтерв'ю з Бориславом Березою.