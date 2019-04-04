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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вже не чекають вибачень: у Зеленського розповіли, коли чекають на проведення дебатів

      387 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський вже не чекає вибачень від свого опонента та чинного глави держави Петра Порошенка. У штабі політика наголосили: сподіваються на дебати, які відбудуться 19 квітня.

      Так, політконсультант Зеленського Дмитро Разумков уточнив: від Порошенка вже не чекають вибачень за слова в бік кандидата Зеленського про "маріонетку Коломойського", а готові закрити на цю умову очі.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Були озвучені позиції одного кандидата. Другий кандидат сказав: "Стадіон так стадіон". Вибачень не було. Але нехай це залишається на совісті у когось. 19-го (квітня –24 канал) дебати відбудуться,
      – сказав Разумков на брифінгу.

      Зазначимо, що напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Також він запропонував Порошенку пройти медобстеження. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента. Проте у штабі Зеленського заявили: поки Порошенко не вибачиться за слова в бік Зеленського про "маріонетку Коломойського", дебати не відбудуться. Як бачимо, попереднє рішення у команді Зеленського вже встигли змінити.

       

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
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