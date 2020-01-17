Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність

Податкові ініціативи уряду і парламенту змусили величезну кількість "сплячих" ФОПів терміново закриватися — адже нікому не хочеться платити понад 1200 гривень щомісячного податку за відсутності доходів. Як закритись швидко, зручно і грамотно — з'ясовували журналісти сайту "24".

З 2017 року незалежно від того чи працюють фізичні підприємці насправді, щомісяця вони сплачують податки. З 2020 року податки знову підвищилися.



Скільки податків платитимуть ФОПи у 2020 / 24 канал

Щоб борги державі не зростали та не нараховувалися штрафи, “сплячим” ФОПам варто закрити підприємницьку діяльність.

Як закрити ФОП?

Щоб припинити діяльність фізичної особи-підприємця, потрібно заповнити заяву "Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням" (форма №12). Актуальну версію заяви можна завантажити тут. Заява потрібно заповнити, підписати і подати держреєстратору (не забудьте взяти свій паспорт). Цей варіант підходить для тих, хто проживає за місцем реєстрації свого підприємства.

"Сплячі" ФОПи ж часто-густо зареєстровані далеко від нинішнього місця проживання чи перебування власне підприємця. Тут можливий варіант – завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Для цього потрібна точна адреса підрозділу податкової і певна кількість грошей для оплати послуг нотаріуса.

Закрити, не виходячи з дому

Щоб закрити ФОП онлайн треба перш за все потурбуватися про те, щоб у вас був електронний підпис. Якщо ви зареєстрований користувач системи "Приват-24" – це можна зробити швидко і безкоштовно.

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Щоб отримати ЕЦП в "Приват-24": авторизуйтесь і на вкладці "Усі послуги" – "Для бізнесу" знайдіть пункт "Електронний цифровий підпис". Там є детальна інструкція як його отримати і користуватися.

2. На порталі iGov на вкладці "Послуги бізнесу" – "Реєстраційні дані" – "Всі послуги" знайдіть рядок "Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням". Оберіть будь-яку область, підсвічену зеленим кольором, і дотримуйтесь інструкції (на сторінці "Як працює").

Подати заяву онлайн можна двома способами:

1. Через систему "​Он-Лайн Будинок Юстиції". Потрібно увійти в особистий кабінет і обрати послугу "Припинити підприємницьку діяльність". надіслати необхідні документи та скористатися електронним підписом. після цього чекати на результат протягом доби.

2. На порталі iGov на вкладці "Послуги бізнесу". Оберіть будь-яку область, підсвічену зеленим кольором, і дотримуйтесь інструкції (на сторінці "Як працює"). Проблема в тім, що ця послуга поки доступна лише трьом областям: Донецькій, Дніпропетровській та Тернопільській.

Але ми перевірили на практиці та припинили діяльність ФОП, що був зареєстрований в м. Маріуполь Донецької області через державного реєстратора у Дніпропетровській області. Пробуйте, тому що згідно з законом про держреєстрацію ст.7 п.3, "програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати державну реєстрацію за принципом екстериторіальності",

— пояснив приватний підприємець Євген Рудницький.

Стан заяви можна переглядати на порталі iGov, або безпосередньо в Держреєстрі на сайті Мін'юсту. Знайти потрібний ФОП можна за іменем підприємця або індивідуальним податковим номером. Також можна підписатися на зміни в держреєстрі за допомогою сервісу OpenDataBot (але, як показала практика, повідомлення про зміну приходять через 2-3 дні після змін в держреєстрі).

Незабаром стане доступний ще й 3 спосіб в онлайн-додатку. У грудні 2019 запустили бета-версію додатку "Дія". Там українські водії можуть тримати цифрові версії водійських прав та технічного паспорту автомобіля. В майбутньому має з'явитися і функція припинення ФОП у цьому ж додатку. Обіцяють, що процес буде спрощений і замість 58 полів для заповнення буде всього 12.

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Про що ще варто пам'ятати?

Закрити ФОП можна лише за умови, що ви сплатили всі податки, навіть за місяць, коли закриваєте. У державній фіскальній службі потрібно дізнатися чи є у вас непогашені податки і сплатити, якщо такі є. Тільки тоді вас знімуть з обліку у податковій.

Після припинення діяльності потрібно також закрити всі банківські рахунки ФОПа.