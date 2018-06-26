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Вже не Вакарчук: хто лідирує у президентській гонці за рік до виборів – оновлені дані

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Вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року
Вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року / 24 Канал

Соціологічна група "Рейтинг" провела нове опитування серед українців про те, за кого вони б проголосували, якби вибори Президента України відбувались найближчої неділі.

Так, за даними опитування, якби вибори президента України відбувались в середині червня 2018 року, найбільше голосів отримали б лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. У трійку лідерів серед опитаних увійшли також лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко та лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

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За Тимошенко серед тих, хто визначився та мають намір голосувати, готові віддати свої голоси 16% опитаних. Для порівняння за Гриценка готові проголосувати 11,7% респондентів, а за головного "опозиціонера" Бойка – 10,5%.

Володимир Зеленський обігнав у президентському рейтингу Святослава Вакарчука, який разом з Ляшком та Порошенком набрали б по 8,6% голосів опитаних українців.

За лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича на президентських виборах готові проголосувати 7,6%, за міського голову Львова Андрія Садового – 3,4%, лідера партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока готові підтримати – 2,8%, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка – 2,0%, екс-віце-прем'єра Романа Безсмертного – 1,4%, лідера партії "Основа" Сергія Таруту, як і лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка – по 1,1%.

Рейтинг вибори президента опитування
Вибори Президента України 2019: результати опитування

У рейтингу "другого туру" лідерські позиції займають Гриценко, за якого, як альтернативу основному фавориту, готові віддати свої голоси 7,5% виборців, Зеленський (6,3%), Вакарчук (6,0%), Рабинович (5,7%) та Тимошенко (5,3%).

Згідно із опитуванням, антирейтинг очолює чинний Президент України Петро Порошенко, за якого ні за що не проголосували б майже 52% респондентів.

За екс-прем’єра Яценюка не голосували б за жодних умов 30% опитаних, за Ляшка не віддав би свій голос кожен четвертий опитаний, а за Тимошенко – кожен п’ятий.

Рейтинги Кандидати вибори Президента
Рейтинги кандидатів у президенти на виборах 2019: результати опитування

66% опитаних переконані, що президентські вибори не будуть чесними, а кандидати вдадуться до фальсифікацій. У чесність виборів вірять лише 12% респондентів.

Дослідження проводилось в середині червня. У ньому взяли участь 2,5 тисяч респондентів, а помилка репрезентативності може становити до 2%.

Чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко Президентські вибори 2019 Президент України Рейтинги Анатолій Гриценко Юрій Бойко Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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