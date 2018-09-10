"Вже не вірю у щасливий кінець цієї історії": Сенцов написав заповіт

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує вже майже 4 місяці поспіль, написав заповіт, де вказав, як розпорядитись його творчістю у разі смерті.

Про це ввечері 10 вересня у своєму Facebook написала сестра режисера Наталія Каплан.

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Вона опублікувала частину листа, який нещодавно отримала від Олега.

Те, що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві, я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (мабуть, з голодування - прим.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже в щасливий кінець всієї цієї історії,

– цитує Каплан слова Сенцова.

У листі режисер також згадує про свій стан здоров'я, який називає "стабільно поганим".

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"До всіх старих спецефектів тепер ще додалася гіпоксія – це нестача кисню в органах, здебільшого в серці і мозку. Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з забезпеченням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині!" – пише Сенцов.

За словами Каплан, Олег написав заповіт на свою творчість у разі смерті і саме це її найбільше лякає.

10 вересня минає 120-й день, як Олег Сенцов оголосив голодування у російському ув'язненні. Напередодні стало відомо, що він відмовився від госпіталізації.

Незаконно засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.