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      Вже шість: ще одна парафія на Львівщині перейшла до Православної церкви України

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      Ще одна парафія на Львівщині перейшла до Православної церкви України
      Ще одна парафія на Львівщині перейшла до Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      У селі Шандровець Турківського району громада церкви УПЦ МП прийняла рішення про перехід до Православної церкви України. Таким чином парафія стала вже шостою на Львівщині серед тих, хто також покинув Московський патріархат.

      Про це на своїй сторінці у Facebook голова Турківської РДА Олександр Лабецький.

      Читайте також: "Остання спроба залишити громаду в РПЦ не вдалася": віряни не допустили до храму єпископа УПЦ МП

      "Вітаю церковну громаду села Шандровець Турківського району за прийняте рішення про перехід до Православної церкви України. Дякую всім жителям села за мужність і відважність", – написав Лабецький.

      Львівщина громада перейшла до ПЦУ

      До слова, Шандровецька парафія УПЦ МП стала уже шостою на Львівщині, яка прийняла рішення перейти до ПЦУ. Напередодні перейшли храм УПЦ МП на Львівщині - церква Петра і Павла у Жовкві, а також церкви УПЦ МП у селах Піщани, Верчани (Стрийський р-н), Карів (Сокальський р-н) та у місті Угнів (Сокальський р-н). Усього на Львівщині є 60 громад УПЦ МП, у Турківському районі їх залишилось шість.

      До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже понад 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначено громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Натомість в УПЦ МП вже встигли заявити, що спільних з Православною церквою України богослужінь проводити не будуть. При цьому після надання ПЦУ Томосу в Московському патріархаті не бачать "майданчика для діалогу".

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Новини Львова УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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