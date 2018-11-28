Вже три доби без сну: мати ув'язненого моряка розповіла, як дізналася про полон свого сина

Ольга Оприско, мати одного з полонених українських моряків, ловить кожну звістку із далекого Криму про долю свого сина. Його 28 листопада засудили до двомісячного ув'язнення.

Жінка досі не вірить, що її син у російському полоні. Каже, що Андрій служив на іншому катері і як опинився на захопленому "Нікополі" навіть не здогадується.

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"Він служить на катері "Вишгород", якого там не було. Коли я почала дзвонити, а він не відповідав, то зрозуміла, що є якась небезпека", – розповіла мати полоненого.



Мати полоненого моряка

Згодом Ользі зателефонувала жінка, яка зв'язалась з адвокатом сина-моряка у Криму. Вона повідомила, що Андрій просив у будь-який спосіб знайти матір та повідомити їй, що з ним все добре.

Жінка пригадала, що сина з дитинства вабила водна стихія. Він перепробував безліч професій і вже 45-річним пішов служити на флот. Навіть на підвищення не хотів, аби тільки завжди бути в плаванні.

Мамо, я не хотів би заради звання йти вчитися. Я хотів би й надалі бути штурманом. А як закінчу навчання, то дадуть мені якогось капітана й посадять там, де всі сидять,

– казав матері Андрій.

Його слова виявилися пророчими. Найближчі два місяці він проведе у слідчому ізоляторі в Криму разом зі своїми побратимами. У вівторок, 27 листопада, окупаційний російський суд у Криму посадив їх під арешт. Адвокат старшого матроса розповів, що судилище провели якнайшвидше, а на засідання пустили лише російських журналістів.

Андрій казав, що ніякого фізичного впливу на нього не здійснювали. Ознак фізичного насильства на ньому немає,

– зазначив адвокат чоловіка Мамед Мамбетов.

У чоловіка є донька й син, які живуть у Києві.



Андрій Оприско з сином

У рідному ж селі звістку про полон моряка сприйняли дуже болісно.

Це нас шокувало, в такій ситуації ще ніхто не був. Андрій – дуже цікавий, побожний, поважає старших людей,

– розповіла місцева жителька Оксана Лукомська.

Єдине бажання Ольги Оприско – почути голос сина. Вона понад усе вірить у диво і чекає, що зовсім скоро її син живий та неушкоджений повернеться додому.