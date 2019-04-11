Для тих, хто хоче творити підприємництво в Україні.

Вже вдесяте Весняний діловий форум збирає у Львові бізнесменів, топ-менеджерів та економістів. Тема цьогорічного форуму – Україна 2019.

"Це можливості, це загрози, це ризики. Що буде з фінансами, що буде взагалі з країною, з економікою. Як вона надалі буде розвиватися. Надзвичайно складна ситуація, і тому важливо почути багато якісної інформації від хороших експертів", – сказав організатор, керуючий партнер HD Partners Володимир Глащенков.

Попри те, що Україна переживає період невизначеності, зазначають учасники, її економіка у хорошому стані – кращому, ніж на початку війни.

"Зростає економіка, знижується інфляція. Всі макропоказники в доброму стані. Але в нас залишається декілька важливих викликів. Один із них – це те, що уряд має досить суттєві, пікові зовнішні погашення боргу і виплати за зовнішнім боргом", – пояснила головна економістка Dragon Capital Олена Білан.

В останні роки Україна отримала чимало іноземних інвестицій. Перспективами подальших капіталовкладень поділилися великі інвестиційні компанії світу – Dragon Capital, Horyzon Capital, Європейський банк реконструкції й розвитку.

"Це інфраструктурні, державні проекти – дороги, залізниці, порти, аеропорти. Це муніципальні проекти – вода, світло, тепло, міський транспорт. Це приватний сектор – переробка продуктів харчування, все, що пов'язано з приватним сектором. Ми дуже багато зараз уваги приділяємо відновлюваній енергетиці та енергозбереженню", – зазначив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

На форумі кажуть, що сміливі підприємці вирушили за кордон. А от найсміливіші залишилися в Україні, щоб розвиватися навіть у складних умовах.