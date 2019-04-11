19:30
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вже вдесяте Весняний діловий форум збирає у Львові бізнесменів, топ-менеджерів та економістів

      Нова тема 52 Читать новость на русском

      Для тих, хто хоче творити підприємництво в Україні.

      Вже вдесяте Весняний діловий форум збирає у Львові бізнесменів, топ-менеджерів та економістів. Тема цьогорічного форуму – Україна 2019.

      "Це можливості, це загрози, це ризики. Що буде з фінансами, що буде взагалі з країною, з економікою. Як вона надалі буде розвиватися. Надзвичайно складна ситуація, і тому важливо почути багато якісної інформації від хороших експертів", – сказав організатор, керуючий партнер HD Partners Володимир Глащенков.

      Попри те, що Україна переживає період невизначеності, зазначають учасники, її економіка у хорошому стані – кращому, ніж на початку війни.

      "Зростає економіка, знижується інфляція. Всі макропоказники в доброму стані. Але в нас залишається декілька важливих викликів. Один із них – це те, що уряд має досить суттєві, пікові зовнішні погашення боргу і виплати за зовнішнім боргом", – пояснила головна економістка Dragon Capital Олена Білан.

      В останні роки Україна отримала чимало іноземних інвестицій. Перспективами подальших капіталовкладень поділилися великі інвестиційні компанії світу – Dragon Capital, Horyzon Capital, Європейський банк реконструкції й розвитку.

      "Це інфраструктурні, державні проекти – дороги, залізниці, порти, аеропорти. Це муніципальні проекти – вода, світло, тепло, міський транспорт. Це приватний сектор – переробка продуктів харчування, все, що пов'язано з приватним сектором. Ми дуже багато зараз уваги приділяємо відновлюваній енергетиці та енергозбереженню", – зазначив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

      На форумі кажуть, що сміливі підприємці вирушили за кордон. А от найсміливіші залишилися в Україні, щоб розвиватися навіть у складних умовах.

      blog_ava
      У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком
      сьогодні
      11292
      Теги: Новини Львова Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      сьогодні , 19:30 Жорстоке побиття школярки у Чернігові: чому досі ніхто не покараний
      Дмитро Гнап 24
      Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      сьогодні , 19:20 Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо
      Яніна Ткачук 398
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сьогодні , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 390
      Ассанжа арештували у Лондоні: що відомо про кімнату, де він провів майже 7 років
      сьогодні , 18:31 Ассанжа арештували у Лондоні: що відомо про кімнату, де він провів майже 7 років
      819
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Термобілизна, в якій не змерзнете — від українського виробника
       2 лютого 2016 , 20:50
      Комплекс "Терми Унєюв" у будь-яку погоду пропонують відпочинок і оздоровлення
       23 листопада 2015 , 18:50
      Інвестори перебувають в очікуванні засідання ЄЦБ
      2 червня 2014 , 10:30
      Кількасот військових можуть залишитись без квартир
       16 червня 2014 , 18:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук