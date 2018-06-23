Вже від початку доби окупаційні війська Росії поранили двох українських захисників, – штаб

Станом на ранок суботи, 23 червня, українськими військовими було зафіксовано 9 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Вночі і вранці, на Луганському напрямку, наші укріплення поблизу Новотошківського були обстріляні окупантами з мінометів 82-го калібру. Тут було зафіксовано 12 вибухів ворожих мін. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь,

– розповіли у Міноборони.

На Донецькому напрямку, сьогодні зранку зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку противника.

"Гаряче було неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Талаківка — там окупанти випустили по наших позиціях 52 снаряди 122-го калібру. Поблизу населеного пункту Широкине та Кам’янка позиції українських захисників бойовики обстріляли з стрілецької зброї", – зазначають військові.

Вже від початку цієї доби, під час бойових дій два українських воїна отримали поранення в районі Лебединського. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів.