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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вживання алкоголю значно погіршує важливу функцію сну, – вчені

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Вживання алкоголю значно погіршує важливу функцію сну
Вживання алкоголю значно погіршує важливу функцію сну / medicalnewstoday.com/articles/321731.php

Вчені провели дослідження, як алкоголь впливає на основну функцію сну – відновлення фізичних та психічних сил. Їхні висновки можуть змусити переглянути вживання алкоголю.

Фінські вчені дослідили, що алкогольний напій може скоротити наше життя, пише Medical News Today.

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Дослідження показало, що алкоголь знижує відновлювальну якість сну. Зокрема, споживання слабкого алкоголю зменшило фізіологічне відновлення, яке звичайно забезпечує сон, на 9,3%. Вчені запевняють, що навіть один напій може погіршити якість сну.

Помірне вживання алкоголю знижує якість сну на 24%, а високий вміст алкоголю – на майже 40%.

via GIPHY

Ці результати були схожі для чоловіків і жінок, а споживання алкоголю вплинуло на сидячих та активних людей.

Шкідливі наслідки алкоголю були більш вираженими серед молоді у порівнянні з літніми людьми.

До того ж, часто під час застілля люди п'яніють від вживання спиртних напоїв. Відтак експерти відкрили секрет, як можна за лічені хвилини протверезіти.

Теги: Здорове життя Здоров'я Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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