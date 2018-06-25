Вживання популярного продукту збільшує ризик смерті

Американські дослідники з жіночих лікарень Брігхем в Бостоні встановили, який популярний продукт підвищує ризик передчасної смерті.

У дослідженні взяли участь майже 3 тисячі осіб віком від 30 до 54 років з гіпертензією (підвищення артеріального тиску), пише MedicalXpress.

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За допомогою різних методів, у тому числі аналіз сечі, визначалася кількість спожитої солі впродовж 24 годин за кілька днів. Такі дані дозволили вченим визначити рівень надходить в організм солі.

Експеримент тривав протягом 24 років, за цей час померли 272 людини. Вчені встановили прямий зв'язок між кількістю споживаної солі і ризиком смерті.Дослідження показало, що при діапазоні 1200-9000 міліграм хлориду натрію в день найнижчий рівень споживання був найбезпечнішим.

Метод золотого стандарту виявив прямий лінійний зв'язок між збільшенням споживання натрію та збільшенням ризику смерті.

До слова, лікар Тетяна Анікєєва застерегла людей, які ведуть сидячий спосіб життя, відмовитися від вживання деяких продуктів, щоб вберегти серце і покращити своє здоров'я