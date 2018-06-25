17:00
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вживання популярного продукту збільшує ризик смерті

1443 Читать новость на русском
Вживання великої кількості солі збільшує ризик смерті
Вживання великої кількості солі збільшує ризик смерті / thammyxuantruong.com

Американські дослідники з жіночих лікарень Брігхем в Бостоні встановили, який популярний продукт підвищує ризик передчасної смерті.

У дослідженні взяли участь майже 3 тисячі осіб віком від 30 до 54 років з гіпертензією (підвищення артеріального тиску), пише MedicalXpress.

Читайте також: Вчені назвали продукти, які спричиняють стрес

За допомогою різних методів, у тому числі аналіз сечі, визначалася кількість спожитої солі впродовж 24 годин за кілька днів. Такі дані дозволили вченим визначити рівень надходить в організм солі.

Експеримент тривав протягом 24 років, за цей час померли 272 людини. Вчені встановили прямий зв'язок між кількістю споживаної солі і ризиком смерті.Дослідження показало, що при діапазоні 1200-9000 міліграм хлориду натрію в день найнижчий рівень споживання був найбезпечнішим.

via GIPHY

Метод золотого стандарту виявив прямий лінійний зв'язок між збільшенням споживання натрію та збільшенням ризику смерті.

До слова, лікар Тетяна Анікєєва застерегла людей, які ведуть сидячий спосіб життя, відмовитися від вживання деяких продуктів, щоб вберегти серце і покращити своє здоров'я

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя дослідження Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 901
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сьогодні, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 258
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сьогодні, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1183
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1474
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук