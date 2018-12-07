Вживання солі може призвести до низки небезпечних хвороб

Науковці давно твердять, що людині потрібно стежити за споживанням солі, оскільки високий вміст в раціоні може призвести до серцево-судинних хвороб.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Neuroscience.

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Однак крім ризику високого кров'яного тиску, вчені виявили ще один фактор, що відноситься до солі і прямо вказує на зв'язок кишківника з мозком.

Вчені намагалися пояснити, як вживання цього продукту може призвести до аутоімунних захворювань.

У дослідженні мишей посадили на дієту з великою кількістю солі. У них виявили порушення когнітивних здібностей і ознаки порушення кровообігу.

Такі порушення зафіксували навіть при відсутності високого кров'яного тиску. Це означає, що навіть якщо гризунам вдасться впоратися з гіпертонією, яка виникає через дієти з високим вмістом натрію, підвищений ризик розвитку інсульту і старечого недоумства (деменції) може зберігатися.

Висновок вчених: вживання солі призводить до інсульту та деменції.

Деменція – що це? Це важке захворювання, що характеризується розладами інтелекту і поведінки, які можуть привести до втрати елементарних навичок, що стосуються всіх сфер життєдіяльності.

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