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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Вживання цукру може викликати рак: висновки науковців

      369 Читать новость на русском
      Цукор може викликати рак
      Цукор може викликати рак / khm.depo.ua

      Вживання в їжу великої кількості цукру може спровокувати ріст ракових клітин в організмі людини.

      До такого висновку прийшла група дослідників з Каліфорнійського університету (США) повідомляє Cancer Research.

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      Цукор, крім підвищеного кров'яного тиску, ожиріння, хвороби печінки, а також цукрового діабету, також є небезпечним канцерогеном, який викликає онкологічні захворювання. Це пояснюється тим фактом, що раковим пухлинам для росту необхідна велика кількість глюкози.

      Цукор може викликати рак
      Цукор дає раковим клітинам енергію для розмноження

      Вчені провели експеримент, завдяки якому вдалося виявити, що у 50-58% тварин, які дотримувалися збагаченої цукром дієти, були виявлені злоякісні утворення. Таким чином, дослідники переконані, що надмірне вживання цукру може стати причиною виникнення відразу трьох видів раку: матки, молочної залози і товстої кишки. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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