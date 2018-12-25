Вживання цукру може викликати рак: висновки науковців

Вживання в їжу великої кількості цукру може спровокувати ріст ракових клітин в організмі людини.

До такого висновку прийшла група дослідників з Каліфорнійського університету (США) повідомляє Cancer Research.

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Цукор, крім підвищеного кров'яного тиску, ожиріння, хвороби печінки, а також цукрового діабету, також є небезпечним канцерогеном, який викликає онкологічні захворювання. Це пояснюється тим фактом, що раковим пухлинам для росту необхідна велика кількість глюкози.



Цукор дає раковим клітинам енергію для розмноження

Вчені провели експеримент, завдяки якому вдалося виявити, що у 50-58% тварин, які дотримувалися збагаченої цукром дієти, були виявлені злоякісні утворення. Таким чином, дослідники переконані, що надмірне вживання цукру може стати причиною виникнення відразу трьох видів раку: матки, молочної залози і товстої кишки.

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