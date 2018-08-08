Вживання яких комах може покращити травлення
Вчені з США з'ясували, що невелика порція цвіркунів у щоденному раціоні може добре вплинути на функціонування кишківника.
Фахівці з університету в Медісоні провели експеримент, в якому взяли участь 20 людей, пише Science Daily.
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Одна частина людей харчувалися звичайними сніданками, а у раціон іншої групи додавали 25 грамів перемелених цвіркунів.
Цвіркуни покращують травлення
Результати дослідження показали, що у тих людей, які їли цвіркунів, покращився стан кишківника. До того ж, у них знизилася кількість шкідливого білка TNF-альфа. Велика кількість цього білка призводить до появи хвороби Альцгеймера, онкології та депресії.
До того ж, вживання комах збільшило кількість корисних речовин в організмі.
Раціон, в якому є цвіркуни, сприяв зростанню корисних для кишківника мікроорганізмів. Зокрема збільшилася кількість біфідобактерій, які входять до складу йогуртів та продуктів на основі молока.
Вживання цвіркунів збільшує корисні речовини в організмі
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