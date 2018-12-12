Вживання якого м’яса збільшить ризик серцево-судинних хвороб

Вчені з Науково-дослідного інституту Лернера при клініці Клівленда в США провели дослідження та встановили, що регулярне вживання в їжу червоного м'яса і печінки призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.

Результати експерименту опублікували в журналі European Heart Journal.

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Вчені виявили, що побічний продукт кишкових бактерій ТМАО, який утворюється під час перетравлювання червоного м'яса або печінки, підвищує ризик серцевих нападів і інсультів.

У дослідженні взяло участь 113 добровольців. Одні вживали червоне м'ясо, інші - біле, треті дотримувалися вегетаріанського харчування.

У людей, чий раціон складався з червоного м’яса, рівень ТМАО в крові був значно вищий, ніж у двох інших групах.

В середньому рівень бактерій в крові збільшувався в 3 рази. А в окремих випадках до десяти разів перевищував аналогічні показники в порівнянні з іншими видами дієт.

Регулярне вживання червоного м'яса не тільки підсилює вироблення ТМАО в кишківнику, а й послаблює аналогічний процес в нирках. А це підштовхує організм до розвитку серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.

До червоного м’яса відносять:

• яловичину і телятину;

• свинину;

• овече м'ясо та ягнятину;

• козяче м'ясо;

• конину;

• кролятину;

• м'ясо нутрії;

• дичину.

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