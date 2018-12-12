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      Вживання якого м’яса збільшить ризик серцево-судинних хвороб

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      Вживання якого м’яса збільшить ризик серцево-судинних хвороб
      Вживання якого м’яса збільшить ризик серцево-судинних хвороб / unsplash.com

      Вчені з Науково-дослідного інституту Лернера при клініці Клівленда в США провели дослідження та встановили, що регулярне вживання в їжу червоного м'яса і печінки призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.

      Результати експерименту опублікували в журналі European Heart Journal.

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      Вчені виявили, що побічний продукт кишкових бактерій ТМАО, який утворюється під час перетравлювання червоного м'яса або печінки, підвищує ризик серцевих нападів і інсультів.

      У дослідженні взяло участь 113 добровольців. Одні вживали червоне м'ясо, інші - біле, треті дотримувалися вегетаріанського харчування.

      via GIPHY

      У людей, чий раціон складався з червоного м’яса, рівень ТМАО в крові був значно вищий, ніж у двох інших групах.

      В середньому рівень бактерій в крові збільшувався в 3 рази. А в окремих випадках до десяти разів перевищував аналогічні показники в порівнянні з іншими видами дієт.

      Регулярне вживання червоного м'яса не тільки підсилює вироблення ТМАО в кишківнику, а й послаблює аналогічний процес в нирках. А це підштовхує організм до розвитку серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.

      До червоного м’яса відносять:

      • яловичину і телятину;
      • свинину;
      • овече м'ясо та ягнятину;
      • козяче м'ясо;
      • конину;
      • кролятину;
      • м'ясо нутрії;
      • дичину.

      via GIPHY

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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