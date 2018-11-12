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      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб

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      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб
      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб / bodymania.pl

      Два великі дослідження підтвердили ефективність препаратів з риб'ячого жиру для запобігання серцевих нападів, інсультів та інших форм серцево-судинних захворювань.

      Результати опубліковані у New England Journal of Medicine.

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      Перше дослідження показує, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями мали менше шансів виникнення проблем з серцем при вживанні препарату, що є очищеним варіантом компоненту риб'ячого жиру.

      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб
      Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб

      В іншому дослідженні риб'ячого жиру вчені розглядали ефект різної рецептури жирних кислот. У дослідженні брали участь 26 тисяч осіб, воно тривало понад п'ять років.

      Результати показали, що люди, які отримують цей препарат, на 28% рідше страждають від серцевих нападів, ніж пацієнти з плацебо, і на 8% менше схильні до розвитку серцево-судинних захворювань.

      Серед людей, які їли менше півтори порції риби в тиждень, вчені відзначали зниження кількості серцевих нападів під час вживання препарату. Та не було зниження ризику інсультів.Люди, що вживають омега-3 на 28% рідше страждають від серцевих нападів
      Люди, що вживають омега-3 на 28% рідше страждають від серцевих нападів

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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