Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб
Два великі дослідження підтвердили ефективність препаратів з риб'ячого жиру для запобігання серцевих нападів, інсультів та інших форм серцево-судинних захворювань.
Результати опубліковані у New England Journal of Medicine.
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Перше дослідження показує, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями мали менше шансів виникнення проблем з серцем при вживанні препарату, що є очищеним варіантом компоненту риб'ячого жиру.
Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб
В іншому дослідженні риб'ячого жиру вчені розглядали ефект різної рецептури жирних кислот. У дослідженні брали участь 26 тисяч осіб, воно тривало понад п'ять років.
Результати показали, що люди, які отримують цей препарат, на 28% рідше страждають від серцевих нападів, ніж пацієнти з плацебо, і на 8% менше схильні до розвитку серцево-судинних захворювань.
Серед людей, які їли менше півтори порції риби в тиждень, вчені відзначали зниження кількості серцевих нападів під час вживання препарату. Та не було зниження ризику інсультів.
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