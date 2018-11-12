Два великі дослідження підтвердили ефективність препаратів з риб'ячого жиру для запобігання серцевих нападів, інсультів та інших форм серцево-судинних захворювань.

Результати опубліковані у New England Journal of Medicine.

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Перше дослідження показує, що пацієнти з серцево-судинними захворюваннями мали менше шансів виникнення проблем з серцем при вживанні препарату, що є очищеним варіантом компоненту риб'ячого жиру.



Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб

В іншому дослідженні риб'ячого жиру вчені розглядали ефект різної рецептури жирних кислот. У дослідженні брали участь 26 тисяч осіб, воно тривало понад п'ять років.

Результати показали, що люди, які отримують цей препарат, на 28% рідше страждають від серцевих нападів, ніж пацієнти з плацебо, і на 8% менше схильні до розвитку серцево-судинних захворювань.

Серед людей, які їли менше півтори порції риби в тиждень, вчені відзначали зниження кількості серцевих нападів під час вживання препарату. Та не було зниження ризику інсультів.

Люди, що вживають омега-3 на 28% рідше страждають від серцевих нападів

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