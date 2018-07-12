21:30
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, сьогодні
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Вживання якої рослини покращує роботу кровоносних судин

1951 Читать новость на русском
Вживання малини покращує роботу кровоносних судин
Вживання малини покращує роботу кровоносних судин / flavourfactory-eliquid.co.uk

Дослідники з Великобританії провели експеримент і встановили, що вживання малини покращує здоров'я судин і сприяє циркуляції крові.

У дослідженні взяли участь науковці із Німеччини та Іспанії, пише Daily Mail. Загалом у дослідженні взяло участь 10 добровольців.

Читайте також: Чим корисна та шкідлива малина для здоров’я людини

Частина з них пили напої з малини, інші ж пили ті напої, в яких не мітилася ягода.

У добровольців перед вживанням, через дві години після споживання і через день виміряли показники крові, вони також здавали сечу.

via GIPHY

Підсумовувавши, вчені прийшли до висновку: в учасників, що вживали сік з малини, розширилися артерії під час кровопостачання. Фахівці заявляють, якщо їсти малину або пити приготовлені з неї напої сприяє зниженню ризиків серцевих хвороб на 15%.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle дослідження Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
сьогодні, 21:30 Чому суддя, яка не стала виносити "правильні" рішення і звільнилась, забрала свої слова про тиск
2
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сьогодні, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 115
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
770
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
сьогодні, 20:00 Відпустка в серпні-2018: бюджетно та яскраво
Яніна Ткачук 207
Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана: фото і відео
 9 березня , 19:11
Вибори Президента України-2019: за кого ви голосуватимете?
 11 липня , 14:53
Чорновіл дав неочікуваний прогноз щодо розвитку справи Савченко
 16 березня , 19:05
Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом
 14 квітня , 23:51
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук