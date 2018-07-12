Вживання якої рослини покращує роботу кровоносних судин

Дослідники з Великобританії провели експеримент і встановили, що вживання малини покращує здоров'я судин і сприяє циркуляції крові.

У дослідженні взяли участь науковці із Німеччини та Іспанії, пише Daily Mail. Загалом у дослідженні взяло участь 10 добровольців.

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Частина з них пили напої з малини, інші ж пили ті напої, в яких не мітилася ягода.

У добровольців перед вживанням, через дві години після споживання і через день виміряли показники крові, вони також здавали сечу.

Підсумовувавши, вчені прийшли до висновку: в учасників, що вживали сік з малини, розширилися артерії під час кровопостачання. Фахівці заявляють, якщо їсти малину або пити приготовлені з неї напої сприяє зниженню ризиків серцевих хвороб на 15%.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

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