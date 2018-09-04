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Взяли коштовностей на мільйон: будинок "няні Віки" Заворотнюк пограбували під Москвою

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До будинку Анастасії Заворотнюк вдерлися невідомі та пограбували її близько на мільйон рублів
До будинку Анастасії Заворотнюк вдерлися невідомі та пограбували її близько на мільйон рублів / Соцмережі

Напередодні уночі у російському Підмосков’ї невідомі вдерлися у триповерховий будинок популярної російської акторки Анастасії Заворотнюк, що є відомою завдяки ролі у серіалі "Моя прекрасна няня".

Як пише видання StarHit, перед цим артистка залишила на підвіконні сумку, до якої поклала два браслети, сережки, кільце з білого золота з діамантами, а також 20 тисяч рублів, відтак зловмисникам не бдовелося довго вишукувати здобич у будинку – вони просто забрали торбу з коштовностями.

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За попередніми даними, сума завданих матеріальних збитків становить близько мільйона рублів (майже 400 тисяч гривень).

Додамо, що представниця Заворотнюк підтвердила журналістам вищевикладену інформацію.

"Петро Чернишов (чоловік Заворотнюк – 24 канал) дійсно побився з одним із грабіжників, намагаючись зупинити його. В результаті злочинці втекли, прихопивши з собою прикраси Анастасії на велику суму. Напередодні весь день поліцейські провели в їхньому будинку. Собака взяв слід. Наразі триває розслідування, встановлюються усі обставини та правоохоронці опитують свідків", – переконує вона.

За словами журналістів, поселення, де живе Анастасія Заворотнюк, ретельно охороняється з усіх боків, але це не врятувало її будинок від проникнення зловмисників.

Також видання нагадує, що це вже не вперше грабують Заворотнюк – зокрема, відомо про щонайменше два таких випадки. Крім того, як підкреслюється, акторка лише нещодавно розрахувалася з мільйонними боргами, які у неї виникли через будівництво.

"Вона починала будівництво ще шість років тому, коли не було ніяких передумов для кризи. На жаль для актриси, вона взяла іпотеку банку у валюті. Через різкий стрибок курсу долара сума боргу зросла майже у двічі", – пояснюють представники ресурсу.

Нагадаємо, 1 вересня популярний український гурт "СКАЙ" пограбували в Одесі. Знаменитості втратили чимало дороговартісного обладнання.

Теги: Гроші Новини Росії Пограбування Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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