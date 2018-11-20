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      Взяли в заручники країну: хто стоїть за шантажем "євробляхерів"

      277 Читать новость на русском

      У вівторок, 20 листопада, їх заручниками стали десятки людей, які потрапили у корки. "Бляхери" тим часом шантажують ще більш масовими протестами, а за їх силою і погрозами стоїть сама влада.

      "Євробляхери" знову заблокували дороги – тепер не лише в урядовому кварталі столиці, а по всій країні. Власники авто на іноземній реєстрації вимагають від депутатів змінити закони про розмитнення авто, які ті прийняли. Зокрема, скасувати високий акциз для старих автівок

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      Мітинг власників авто на європейських номерах у Львові, протест водіїв іноземних автівок у Харкові тощо. Чи не у кожному великому місті України цього дня водії "євроблях" виїхали на мітинги. Їх не влаштовує новий закон про розмитнення вживаних авто.

      Протести
      Протести "євробляхерів" на Львівщині

      Два тижні тому депутати знизили акциз на розмитнення, дозволили ввозити в Україну старі машини, чого досі не можна було. Однак, що автомобіль старіший, тим більше за нього доведеться доплатити. Для прикладу, з урахуванням віку – розмитнення двадцятирічної автівки з об'ємом двигуна два літри – обійдеться власнику майже в три тисячі євро.

      Розмитнення авто
      Розмитнення авто

      А якщо вік до уваги не братимуть, як вимагають "євробляхери" – то акциз складе всього 100 евро, а за розмитнення водій викладе втричі менше – лише близько тисячі євро. Система поставки євромотлоху працює як годинник – автівки належать іноземній фірмі, а "євробляхери" ганяють на них по договору оренди. Активісти не приховують, що беруть участь у цій схемі, зізналися про це нашим колегам з телеканалу "1+1".

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      Визнають представники "АвтоЄвросили" і те, що документи у більшості автомобілів – сумнівні. Ось таке оголошення розміщене у них на сайті. Пропонують допомогу за окрему винагороду.

      Оголошення на сайті
      Оголошення на сайті "АвтоЄвросили"

      А головне – нічого поганого у своїй діяльності не бачать, працюють під привабливим для народу гаслом – кожному дешеву машину.

      Схеми незаконного ввезення мають лобі згори, керує ними нібито народний депутат від БПП Ігор Кононенко – запевняють експерти.

      Це не сталося само по собі. Називалися конкретні прізвища з найближчого оточення Президента. Цілком можливо, що ниточки цього бізнесі ведуть на Банкову,
      – сказав політолог Михайло Бесараб.

      Тим часом в організації "АвтоЄвросила" вже заговорили про те, що хочуть трансформуватися у політичну силу. Тож не дивно, що вони активно протестують, привертаючи увагу до своєї діяльності.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Авто на єврономерах Новини України Новини політики Авто Транспорт Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко
      Джерело: 24 канал
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