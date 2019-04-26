12:21
26 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Взялися виконувати наказ Путіна: як окупанти готуються видавати паспорти Росії на Донбасі

      275 Читать новость на русском
      Бойовики активно готуються до видавання російських паспортів жителям Донбасу
      Бойовики активно готуються до видавання російських паспортів жителям Донбасу / 24 канал

      Окупанти на Донбасі активізувалися. Залучили своє так зване "МВС" для того, щоб якнайшвидше виконати наказ Путіна та якнайбільше спростити усім охочим отримання російських паспортів.

      Ватажки бойовиків намагаються створити "усі необхідні умови", повідомляє російське видання "РИА Новости".

      Читайте також: Засідання Радбезу ООН щодо указу Путіна про паспорти РФ на Донбасі: головне

      Так, посіпаки окупантів намагаються зробити усе можливе, аби "процес подачі документів був максимально простим і зручним".

      Основне навантаження при цьому візьме так зване "міністерство внутрішніх справ". Вони нібито будуть займатися прийомом документів, перевіркою правильності оформлення поданих документів та доставкою цих документів на територію Росії.

      Окрім того, до "МВС" доєднаються підрозділи "міністерства держбезпеки" і "мін'юсту".

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання. 

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців.  Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      blog_ava
      Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити в цей день – традиції та звичаї українців
      сьогодні
      43044
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов
      сьогодні , 12:01 Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов
      Ольга Черненко 202
      Прип'ять: місто втраченого майбутнього
      сьогодні , 11:30 Прип'ять: місто втраченого майбутнього
      Андрій Шляхтін 4482
      Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      сьогодні , 11:00 Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      Юлія Михайлова 1411
      Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування
      сьогодні , 10:41 Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування
      992
      Євроінтеграція і новий президент Зеленський: як перевірити, що все іде за планом
      сьогодні , 10:30 Євроінтеграція і новий президент Зеленський: як перевірити, що все іде за планом
      Тетяна Бучок 934
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук