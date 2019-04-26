Взялися виконувати наказ Путіна: як окупанти готуються видавати паспорти Росії на Донбасі

Окупанти на Донбасі активізувалися. Залучили своє так зване "МВС" для того, щоб якнайшвидше виконати наказ Путіна та якнайбільше спростити усім охочим отримання російських паспортів.

Ватажки бойовиків намагаються створити "усі необхідні умови", повідомляє російське видання "РИА Новости".

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Так, посіпаки окупантів намагаються зробити усе можливе, аби "процес подачі документів був максимально простим і зручним".

Основне навантаження при цьому візьме так зване "міністерство внутрішніх справ". Вони нібито будуть займатися прийомом документів, перевіркою правильності оформлення поданих документів та доставкою цих документів на територію Росії.

Окрім того, до "МВС" доєднаються підрозділи "міністерства держбезпеки" і "мін'юсту".

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Що передбачає скандальний указ Путіна?Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.