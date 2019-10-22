Взяти Сивохо радником в РНБО – мудре рішення, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає призначення Сергія Сивохо радником секретаря РНБО мудрим рішенням, адже новопризначений посадовець родом з окупованого Донецька.

"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником – це мудро, тому що він з Донецька. Він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати і забирати мудро", – сказав Садовий в ефірі 24 каналу.

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Коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря РНБО 21 жовтня. В РНБО Сивохо займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Про біографію Сивохо дізнайтеся за посиланням.