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      Взяти Сивохо радником в РНБО – мудре рішення, – Садовий

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      Садовий схвально прокоментував призначення Сивохо радником секретаря РНБО
      Садовий схвально прокоментував призначення Сивохо радником секретаря РНБО / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий вважає призначення Сергія Сивохо радником секретаря РНБО мудрим рішенням, адже новопризначений посадовець родом з окупованого Донецька.

      "Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником – це мудро, тому що він з Донецька. Він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати і забирати мудро", – сказав Садовий в ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Сивохо в РНБО: політик відзвітував про перший день роботи – фото

      Коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря РНБО 21 жовтня. В РНБО Сивохо займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Про біографію Сивохо дізнайтеся за посиланням.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Новини Львова РНБО Окуповані території Реінтеграція Донбасу
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