Взяв покататися: 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на Харківщині

Уночі проти 11 листопада у Куп’янську Харківської області 17-річний хлопець на Volkswagen, перевищивши швидкість, здійснив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого його автомобіль перекинувся.

Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Харківській області, у автомобілі ще перебували двоє пасажирів – 16-річні хлопець та дівчина. На жаль, остання від отриманих травм загинула на місці, натомість представники чоловічої статі зазнали незначних ушкоджень.

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Правоохоронці попередньо встановили, що машину підліток взяв у батька без дозволу та водійських прав не мав.



Хлопець перевищив швидкість, в результаті чого його авто зіткнулося з електоопорою та перекинулося

Наразі слідчі вирішують питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом. Також встановлюються обставини інциденту.

Нагадаємо, увечері 10 листопада у Харкові сталося зіткнення одразу трьох автомобілів, один із яких у результаті перекинувся та спалахнув. На щастя, ніхто не постраждав.