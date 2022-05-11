Washington Post створила бюро у столиці України

Американське видання Washington Post розпочала етап створення нового бюро у Києві. Його очолюватиме Ізабель Хуршудян, а головним кореспондентом українського бюро стане Макс Берак.

У повідомленні видання зазначили, що такий хід є очевидним сигналом про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії проти України. Зазначається, що саме війна в Україні буде залишатися головною історією 2022 року.

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Редактор закордонних справ Дуглас Джель розповів, що газета Washington Post впродовж багатьох місяців присвячувала значну кількість ресурсів для висвітлення ескалації ворожих військ на російському кордоні України. Та зараз продовжує повідомляти читачів про військове вторгнення Росії на територію України.

Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу,

– зауважив Джель.

Що відомо про Ізабель Хуршудян та Макса Берака

Ізабель Хуршудян є колишньою кореспонденткою московського бюро Washington Post. Від січня вона невпинно робить репортажі з України.

Макс Берак – колишній голова бюро столиці Кенії Найробі. Чоловік вже протягом двох місяців працює в Україні.

Ізабель Хуршудян та Макс Берак / фото Washington Post

Їхнім завданням буде керувати українською командою, що складається з репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.

Головна мета створення нового бюро Washington Post у Києві

Як зазначають у повідомленні видання, основним завданням газети є розширене висвітлення подій, які пов'язані з війною в Україні, а також цілодобове оновлення новин на сайті Post та у Telegram-каналі. Вони прагнуть наповнювати інформаційну базу лише перевіреними матеріалами з місць подій.

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