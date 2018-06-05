MacOS Mojave, watchOS 5 та tvOS 12: огляд презентації софту від Apple

Вчора, 4 червня, компанія Apple на WWDC 2018 презентувала, окрім оновленої iOS 12, також операційні системи для "розумних" годинників, телевізійної приставки та комп'ютерів Mac. Годинники порадують усіх шанувальників активного способу життя новою watchOS 5 , Apple TV 4K отримав об'ємне звучання завдяки tvOS 12, а на macOS Mojave з’явиться темна тема та перенесення додатків для iOS.

Огляд нового софту від Apple:

watchOS 5

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У watchOS 5 акцент зроблений на активному способі життя. У новій функції "Змагання" власник Apple Watch може змагатися з друзями, наприклад, хто рухається більше протягом дня. Можна кидати виклики друзям, після чого вам дається сім днів, щоб виконати завдання, наприклад, пройти пішки 10 кілометрів або проїхати на велосипеді. Крім того, додані нові режими тренувань, наприклад, йога і піший туризм.



Apple презентувала нову операційну систему для Apple Watch



Ви зможете займатися йогою з Apple Watch

Годинники навчилися самостійно визначати, коли і яким видом спорту ви почали займатися, а також фіксують закінчення тренування. Крім того, годинник може аналізувати минулу активність.

В Apple Watch з'явився режим "Рація". Можна зв'язатися з користувачем, який теж носить годинник, і спілкуватися в безперервному режимі.



Ви зможете комунікувати з іншими користувачами за допомогою Apple Watch



Apple представила Walkie-Talkie на смарт-годинниках

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Щоб активувати Siri, більше не потрібно вимовляти стартову фразу "Ей, Siri". Досить підняти руку з годинником і почати говорити. Представлені в iOS 12 ярлики для Siri будуть доступні і на Apple Watch. Оновився і набір додатків, створених спеціально для годинників. У тому числі були анонсовані "Підкасти" для Apple Watch. Всі повідомлення будуть групуватися для зручності користувачів.



Нова операційна система спрощує діалоги з Siri



Також на Apple Watch підтримуватимуться додатки iOS

Адаптували веб-браузинг для маленького екрану годинників – тепер отримувати контент можна і на Apple Watch, зберігаючи при цьому читабельність тексту.



На Apple Watch можна буде переглядати відео

Сторонні додатки для годинників тепер можуть програвати музику. Це зручно для прослуховування аудіокниг та інтернет-радіо. Також з'явилася можливість кастомізації центру управління.

tvOS 12

Наступним анонсом стало оновлення функцій торішньої приставки Apple TV 4K. Відтепер користувачам доступна технологія об'ємного звучання Dolby Atmos. Всі куплені фільми отримають безкоштовне оновлення до Dolby Atmos.



Apple TV 4K підтримуватиме технологію Dolby Atmos

Нагадаємо, що роком раніше весь контент в магазині фільмів отримав безкоштовне оновлення до 4K. А функція Zero Sign-On максимально полегшує процес налаштування телевізійної приставки – досить просто підключити приставку, і система автоматично підключить всі ваші сервіси.



Apple розширив магазин фільмів

Також анонсували більше сотні нових каналів з оригінальним контентом.



tvOS 12 з'явиться більше 100 нових каналів

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macOS Mojave

Грандіозним анонсом стала презентація macOS Mojave – наступного покоління настільної операційної системи від Apple. Варто зазначити, що Мохаве – це пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки.



Apple презентувала macOS Mojave

Головним нововведенням системи стала довгоочікувана темна тема. Це стосується не тільки оформлення робочого столу, але і всіх штатних додатків для macOS.

В залежності від часу доби робочий стіл буде динамічно змінювати оформлення. Для тих користувачів, у кого панує творчий безлад на робочому столі, була впроваджена функція автоматичного об'єднання файлів за датою, тегами та іншим загальним ознаками.



В macOS Mojave буде доступна темна тема

Для зручного перегляду файлів пропонується режим збільшеного прев’ю в Finder. Там же можна подивитися EXIF-дані. З декількох файлів із зображеннями можна створити єдиний PDF-документ. Усередині нього можна одним кліком додати на кожне зображення водяний знак для додавання в мережеві банки зображень і захисту інтелектуальної власності. На документи можна буде ставити власний підпис, який ви заздалегідь збережете.



Apple змінила вигляд робочого столу



Нові функції в macOS Mojave

При створенні скріншотів в правому нижньому куті робочого столу з'являється прев'ю з інструментарієм для швидкого редагування отриманого зображення. Тут же можна швидко запустити запис відео з робочого столу, в тому числі невеликого фрагмента.



Apple змінила функції скріншотів



В macOS Mojave можна буде записувати відео з екрану

Функція Continuity Camera дозволяє швидко робити знімки на камеру iPhone і негайно відправляти зображення на MacBook. Крім того, на них можна накласти анімодзі і ефекти.



Презентували новий додаток Continuity Camera

В Apple macOS Mojave з'явиться додаток "Новини" з персоналізованою підбіркою інфоприводів з довірених джерел. З додатку "Диктофон" можна швидко пересилати записи для додавання в будь-яку програму на macOS, а в HomeKit – дистанційно керувати будь розумною технікою.



macOS взаємодіятиме з HomeKit

Важливі зміни торкнулися і безпеки в macOS. Одне з найважливіших нововведень включає обов'язковий запит доступу до камери і мікрофону від сторонніх програм. macOS Mojave шифрує комп'ютер для захисту користувачів від настирливої ​​мережевої реклами. Крім того, плагіни і програми будуть поділені за рівнем довіри. Кожна з них отримає різний доступ до відбитку пальців, щоб виключити злом і витік.



В macOS Mojave приділили велику увагу безпеці



Відтепер ваші дані у повній безпеці

У macOS Mojave з'явиться абсолютно новий Mac App Store. Apple повністю змінила дизайн магазина і запропонувала поділ всіх програм за вкладками. Особливу увагу при розробці нового магазину було приділено інформативним скріншотам додатків і стрічці з відгуками.



Презентували новий дизайн магазину в macOS Mojave

Крім того, зі сцени оголосили, що Microsoft Office 365 стане доступний на macOS Mojave пізніше в цьому році.

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Бета-версія кожної з представлених ОС стане доступна вже сьогодні, а всі користувачі отримають фінальні версії восени.

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