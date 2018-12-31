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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      WBA визнала бій Василя Ломаченка найкращим у 2018 році

      1365 Читать новость на русском
      Ломаченко–Лінарес
      Ломаченко–Лінарес

      Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала поєдинок між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом найкращим у 2018 році.

      У ніч з 12-го на 13 травня в Нью-Йорку Ломаченко переміг венесуельського боксера та став володарем чемпіонського титулу WBA у легкій вазі.

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      "Цей матч було обрано завдяки класу обох бійців, які показали відмінну техніку, швидкість та потужність у ринзі", – йдеться на офіційному сайті WBA.

      Зазначимо, що в іншому своєму бою в 2018 році Ломаченко одноголосним рішенням суддів переміг пуерториканця Хосе Педрасу та об’єднав титули WBA і WBO в легкій вазі.

      Нагадаємо, що батько та тренер боксера – Анатолій Ломаченко – став тренером року за версією видання Sports Illustrated.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Лінарес
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 31 грудня 2018
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