WBA зобов'язала Ломаченка провести захист титулу та назвала суперника

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли.

Представники обох сторін були повідомлені про промоутерські торги, які пройдуть в офісах WBA в Панама-Сіті під керівництвом Ауреліо Фіенго, повідомялє BoxingScene.

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Торги відбудуться в понеділок, 4 лютого. Мінімальна сума ставки – 150 тисяч доларів, а розподіл від загального гонорару складе 75% для Ломаченко і 25% для Кролли.

Ломаченко є чемпіоном за версією WBA з травня минулого року, коли він нокаутував чемпіона Хорхе Лінареса, піднявшись у вазі.

Кролла був чемпіоном WBA в 2015-2016 роках. Він поступився поясом якраз Лінаресу у вересні 2016 року, після чого програв і в реванші. Після цього британець виграв 3 бої поспіль, чим заслужив титульний шанс.

Раніше промоутер українця Боб Арум повідомив, що Ломаченко повернеться в ринг у квітні. Він буде битися з володарем титулу IBF в Лос-Анджелесі. А влітку Арум хоче провести бій з Кроллою у Великобританії.

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