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WBA зобов'язує Усика домовитися про бій з росіянином Лєбєдєвим

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Команди Олександра Усика й Дениса Лєбєдєва повинні домовитися про поєдинок до третього, максимум четвертого жовтня 2018 року.

Олександру Усику вже обрали наступного суперника. Український абсолютний чемпіон в крузервейті повинен буде провести захист титулу WBA.

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Всесвітня боксерська асоціація зобов'язує українця розпочати перемовини щодо бою з претендентом росіянином Денисом Лєбєдєвим. Про це повідомляє промоутер суперника Олександра Усика, адже за правилами "чемпіон у відпустці", яким і є росіянин, повинен провести поєдинок з переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії.

Бокс
Денис Лєбєдєв

Домовитися про бій Усика з Лєбєдєвим сторони мають до 3 або 4 жовтня.

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Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 канал
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