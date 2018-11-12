WebPromoExperts PPC Day: восьма щорічна онлайн-конференція з контекстної реклами

Хочете дізнатися, як витягувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно?

14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує щорічну онлайн –конференцію PPC Day, яка присячена одному з найбільш ефективних і динамічних способів просування товарів і послуг у мережі – контекстній рекламі.

Представників таких найбільших компаній, як Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy та інші розберуть кейси та познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

Що вас чекає в цей раз?

8 годин корисної насиченою інформації;

15 півгодинних доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;

онлайн-спілкування в чаті і можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;

бонуси, плюшки від організаторів і партнерів.

Конференція буде особливо корисно, якщо ви:

власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;

інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всі інструменти контекстної реклами;

PPC-фахівець, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;

менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн.

Як потрапити на конференцію?

Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зареєструватися. А щоб не пропустити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць – купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є відмінна можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!

Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo.

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