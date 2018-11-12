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      WebPromoExperts PPC Day: восьма щорічна онлайн-конференція з контекстної реклами

      24 Читать новость на русском
      PPC Day
      PPC Day

      Хочете дізнатися, як витягувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно?

      14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує щорічну онлайн  конференцію PPC Day, яка присячена одному з найбільш ефективних і динамічних способів просування товарів і послуг у мережі контекстній рекламі.

      Представників таких найбільших компаній, як Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy та інші розберуть кейси та познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.

      Що вас чекає в цей раз?

      • 8 годин корисної насиченою інформації;
      • 15 півгодинних доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;
      • онлайн-спілкування в чаті і можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;
      • бонуси, плюшки від організаторів і партнерів.

      Конференція буде особливо корисно, якщо ви:

      • власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;
      • інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всі інструменти контекстної реклами;
      • PPC-фахівець, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;
      • менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн.

      Як потрапити на конференцію?

      Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зареєструватися. А щоб не пропустити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є відмінна можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!

      Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo.

      Вам може бути це цікаво.

      ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ!

       

      Теги: Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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