WebPromoExperts PPC Day: восьма щорічна онлайн-конференція з контекстної реклами
Хочете дізнатися, як витягувати максимальний ефект з реклами і як не витратити бюджет даремно?
14 грудня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts організовує щорічну онлайн –конференцію PPC Day, яка присячена одному з найбільш ефективних і динамічних способів просування товарів і послуг у мережі – контекстній рекламі.
Представників таких найбільших компаній, як Busfor.ua, MOYO.ua, WebPromo, LivePage, UaMaster, Sotnik, Inweb, TestFort, Newage, Content Avenue, Comfy та інші розберуть кейси та познайомлять вас з кращими інструментами оптимізації і контролю бюджету рекламних кампаній.
Що вас чекає в цей раз?
- 8 годин корисної насиченою інформації;
- 15 півгодинних доповідей, побудованих на основі розборів реальних кейсів;
- онлайн-спілкування в чаті і можливість задати питання спікеру в прямому ефірі;
- бонуси, плюшки від організаторів і партнерів.
Конференція буде особливо корисно, якщо ви:
- власник малого чи середнього бізнесу, який хоче зрозуміти, як ефективно розподіляти бюджет на контекст;
- інтернет-маркетолог, який хоче бути в тренді і знати про всі інструменти контекстної реклами;
- PPC-фахівець, який хоче отримати найсвіжішу та корисну інформацію галузі комплексно;
- менеджер проектів, який хоче розібратися, як правильно працювати з найефективнішим інструментом продажів онлайн.
Як потрапити на конференцію?
Участь в онлайн-конференції безкоштовна, вам всього лише потрібно зареєструватися. А щоб не пропустити найважливіше і мати можливість вивчити все до дрібниць – купуйте доступ до записів і презентацій. До речі, зараз у вас є відмінна можливість заощадити і придбати запис за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!
Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo.
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