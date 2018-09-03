WebPromoExperts SEO Day: станьте експертом в SEO і заробляйте більше

Хочете, щоб ваш сайт вийшов на перші місця в пошукових системах? Хочете розібратися, які чинники ранжирування найбільш вагомі? Бажаєте вдосконалити свої навички в SEO-оптимізації?

Якщо хоча б на одне з цих питань відповіли "Так" – це захід для вас.

19 жовтня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts проводить масштабну безкоштовну онлайн-конференцію з пошукового просування – WebPromoExperts SEO Day.

Ви почуєте доповіді найбільш затребуваних фахівців галузі, знання яких допоможуть і поліпшити ваші результати і заощадити час.

Все що вам потрібно – зареєструватися, підключитися і вбирати нову інформацію, не відходячи від екранів своїх гаджетів.

Провідні практики компаній Google, Ahrefs, Evo, TemplateMonster, SeoProfy, ЛУН & Flatfy, CyberShark, WebPromo та інші поділяться кейсам, особистим досвідом і масою корисної інформації про останні SEO-тенденції, нововведення і прогнозах на майбутній рік.

З доповідей ви дізнаєтеся:

як отримати "потужні" посилання за допомогою гостьових постів;

останні новинки та оновлення від Google;

як стати успішним SEO-автоматизатором і які навички для цього потрібні;

фішки і лайфхаки в крауд-маркетингу, які варто застосовувати на практиці;

актуальні SEO-методи на 2019 рік і багато іншого.

Буде особливо корисно, якщо ви:

власник бізнесу;

адміністратор сайтів;

SEO-спеціаліст: як досвідчений, так і початківець;

замовник послуг SEO-оптимізації для розкрутки своїх сайтів.

Як потрапити на конференцію?

Захід безкоштовне в онлайні, для участі необхідно зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і посиланням на її проведення.

Організатори: WebPromoExperts, WebPromo.

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