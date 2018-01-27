#WeRemember: люди по всьому світу приєднались до флешмобу у пам'ять про жертв Голокосту
16:31, сьогодні 140 Читать новость на русском
Нащадки пам'ятають. Люди по всьому світу беруть участь у флешмобі у пам'ять про жертв Голокосту.
У соціальних мережах публікують фотографії із плакатом з написом "Ми пам'ятаємо".
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Світлини оприлюднюють діти, дорослі, єврейські співтовариства і навіть ті, хто особисто пережив Голокост.
У своїх дописах люди нагадають, наскільки важливо пам'ятати про геноцид єврейського народу та доносити це наступному поколінню, аби таких жертв у світі більше не було.
Джерело: 24 Канал
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