Wi-Fi стає більш захищеною від хакерів: як активувати нову функцію

Всесвітня організація Wi-Fi Alliance, яка контролює впровадження стандарту Wi-Fi, заявила про тестування нової версії протоколу безпеки WPA3.

Про це повідомили у Сossa.ru.

Як відомо, зараз пристрої Wi-Fi використовують протокол безпеки WPA2 з 2004 року, очевидно, що його функції є дещо застарілими.

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Новий протокол WPA3 забезпечує додатковий захист для пристроїв, підключених через Wi-Fi. Так, одна із нових функцій ускладнює для хакерів процес злому пароля та обмежує дані, які вони можуть побачити, навіть коли виявлений код доступу.

WPA3 забезпечить захист від офлайн-атак, при якому пароль пробують вгадати. Так, хакер захоплює дані з потоку Wi-Fi, відтворює його на приватному комп'ютері і підставляє паролі, поки не знайде збіг. Однак, із WPA3 хакер змушений взаємодіяти з активним пристроєм Wi-Fi, що ускладнює процес підбору пароля.

Як активувати WPA3?

Щоб активувати захист WPA3, доведеться купити новий маршрутизатор, який підтримує WPA3, або оновити старий. Це ж стосується і ґаджетів – треба або купити нові, які будуть підтримувати WPA3, або ж чекати, що старі пристрої теж зможуть оновитись. При цьому WPA3-пристрої можуть підключатися до девайсів з WPA2.

Повноцінно WPA3 планують запустити вже у цьому році.

Окрім того, Wi-Fi Alliance анонсував нову функцію Wi-Fi під назвою Easy Connect. Вона має спростити процес підключення домашніх гаджетів до маршрутизатора. Так, якщо пристрій і маршрутизатор підтримують Easy Connect, то можна лише відсканувати QR-код і автоматично підключити до Wi-Fi новий пристрій.

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