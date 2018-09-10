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WindTrees – штучні "вітряні дерева", що виробляють електроенергію

Інновації 7 Читать новость на русском

Штучне "вітряне дерево", яке за формою та розмірами нагадує натуральне, і чиї "листки"-турбіни здатні майже повсякчас генерувати енергію – це розробка компанії NewWind, яка не може не привернути увагу.

Енергонезалежність – мрія кожного домовласника чи підприємця, який мислить раціонально. З розвитком альтернативних джерел ця мрія стала ближчою. Людина з успіхом використовує для своїх насущних потреб енергію сонця; води; землі; вітру.

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Свій оригінальний варіант того, якою може бути зелена енергетика майбутнього, запропонували французи. Ідею винахідник та головний натхненник проекту Жером Мішо-Ларів’єр підгледів у природи. Якось, прогулюючись у парку, він помітив, що листя дерев ворушаться навіть від найменшого подиху вітру; тож вирішив, що було б добре конвертувати це їхнє тремтіння в електроенергію.


"Вітряне дерево", листки якого виробляють електроенергію

Інноваційне дерево працює за принципом невеликого вітрогенератора. Заввишки воно майже 9 метрів. На його "гіллях" – 54 "аеролистки", які безшумно обертаються довкола вертикальної осі, виробляючи електроенергію. Лопаті приводяться в рух від найменшого подуву, коли швидкість вітру сягає заледве двох метрів на секунду. Таке дерево буде ефективним будь-де і за будь-якої погоди, навіть в умовах майже повного безвітря. І прослужить воно, зі слів розробників, щонайменше 25 років.

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Вітряні дерева уже "ростуть" і приносять користь у Франції, Німеччині, Швейцарії. У реальних умовах одне "дерево"-генератор здатне виробляти в середньому до 2 тисяч кВт/год на рік. Може, й не так багато, але для невеличкого офісу якраз.

А якщо, скажімо, облаштувати алею з таких енергодерев, то можна забезпечити електрикою і ціле домогосподарство. І хай навіть в ефективності з вітрогенераторами зі звичайними лопатями воно не позмагається, виглядає вітряне "дерево" набагато естетичніше і чудово доповнить будь-який простір.

Джерело: 24 канал
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