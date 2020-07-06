Літнім вечором хочеться відпочити від турбот, відкрити пляшку хорошого охолодженого вина і насолодитися гарним фільмом.

Найяскравіші картини про виноробство, виноградники і поціновувачів якісних напоїв, вибрав 24 канал.

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Топ фільмів про вино

1. Bottle Shock ("Удар пляшкою" чи "Шоковий ефект"), 2008

Фільм заснований на реальних подіях. У 1976 році в Парижі відбулася сліпа дегустація, що змінила історію сучасного виноробства. Це стало зльотом для Каліфорнії, яка здобула перемогу над кращими винними будинками Франції. За США закріпився статус виноробної країни.

У картині знімалися: Кріс Пайн, Алан Рікман, Білл Пуллман, Рейчел Тейлор.

Bottle Shock – історична і дуже красива стрічка з вином у головній ролі / Фото ivi

2. "Приборкання норовливого", 1980

Один з найвідоміших фільмів про вино. Причина цього – яскрава і знаменита сцена, де головний герой, якого зіграв легендарний Адріано Челентано, чавить ногами виноград. Фермер-бунтар привернув увагу міської красуні, проте він зовсім до неї байдужий. Дівчина не здається і займається приборканням норовливого.

У ролях: Адріано Челентано, Орнелла Муті, Едіт Пітерс.

Легендарний Челентано давив виноград ногами / Фото скріншот з фільму

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3. "На узбіччі", 2004

Ця стрічка Олександра Пейна отримала 5 номінацій на премію "Оскар" і нагороду за кращий адаптивний сценарій. Йдеться про двох друзів, які подорожують по виноградниках Каліфорнії. У відпустці вони знайомляться з дівчатами, які знаються на американських винах, і разом відвідують виноробні. У фільмі зроблено акценти на дегустації вина. За деякими даними, після виходу картини, продаж улюбленого героєм вина "Піно Нуар" істотно виріс у США.

У головних ролях: Пол Джаматті, Томас Хейден Черч.

Вихід фільму змінив продажі вина у США / Фото kinopoisk

4. "Гарний рік", 2006

Романтична історія про англійського трейдера Макса Скіннера, який раптово успадкував французький замок у Провансі. Бізнесмен планував позбутися всього якомога швидше, але на виноградниках до нього повернулися спогади з дитинства, і різко змінили його життя. Однак раптово з'явилася ще одна спадкоємиця.

У головних ролях: Рассел Кроу, Маріон Котійяр, Еббі Корніш.

Спогади з дитинства змінили життя головного героя / Фото ivi

5. "Повернення в Бургундію", 2017

Два брати і сестра, які зайняті своїми справами, після раптової смерті батька отримують у спадок виноробний маєток. Їм потрібно вирішити – продати все або присвятити цій професії все життя. В останньому варіанті – родичам треба сплатити величезний податок, грошей на який у них немає. Картина дуже яскраво показує процес виробництва вина – від догляду за лозами, збору винограду до дегустацій. Стрічка дозволяє повністю зануритися в атмосферу Бургундії.

У головних ролях: Піо Марман, Ана Жирардо, Франсуа Сівілом, Жан-Марк Руло.

Фільм показує виробництво вина / Фото ivi