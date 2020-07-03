Подача вина: як правильно та на що звернути увагу
Враження та емоції від вечора часто залежать від дрібних, але досить важливих деталей. Однією з таких є підбір та подача вина.
Вино розкриється лише у тому випадку, якщо його зможуть гідно представити, з огляду на кілька правил, розповідає 24 канал.
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Правила подачі вина
- Під час їжі не потрібно подавати велику кількість ТМ вин.
- Перед трапезою подають аперитиви, які підвищують апетит (вермут, херес, мадера та ін.), під час вечері – столові вина, потім – десертні.
- Варто враховувати порядок подачі: спочатку легкі вина, потім – міцні. Білі вина вживають перед червоними, сухі – перед солодкими, а молоді – перед витриманими.
- Смак нової пляшки повинен перевершувати принади попередньої.
- Якщо у стравах є винний соус, до них подається використовуваний напій.
Першими вживаються легкі вина / Фото Pixabay
Келихи
Допоможуть отримати максимальне задоволення від хорошого вина.
- Скло повинно бути як можна тоншим, а ніжка – довгою (це дозволить напою не нагріватися від руки).
- Келих наповнюється наполовину, а якщо вино елітне – на одну третину, тому посудина повинна бути об'ємною.
- Скло повинно бути прозорим, щоб колір напою максимально розкрився для споживача.
- У верхній частині стінки повинні звужуватися – це сприяє концентрації аромату і більш легкому його уловлювання.
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Температура вина
Визначається окремо для кожного вина і суттєво впливає на смак і аромат напою.
- Кислі вина рекомендується подавати охолодженими – холод пом'якшує кислотність.
- Солодкі вина також подають сильно охолодженими: чим більше цукру – тим нижча температура сервірування.
Більшість вин подаються в охолодженому вигляді / Фото Pixabay
Рекомендована температура подачі вин
- Аперитиви (подаються з льодом і шматочками цитрусових) +5°С
- Молоді вина +13,5-14,5°С
- Сухі білі вина +9°С
- Солодкі білі вина +6°С
- Легкі червоні вина +11-12,5°С
- Шампанське +8°С
- Ігристі вина +5°С