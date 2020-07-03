Враження та емоції від вечора часто залежать від дрібних, але досить важливих деталей. Однією з таких є підбір та подача вина.

Вино розкриється лише у тому випадку, якщо його зможуть гідно представити, з огляду на кілька правил, розповідає 24 канал. Читайте Прості правила: як поєднувати вино та їжу Правила подачі вина Під час їжі не потрібно подавати велику кількість ТМ вин. Перед трапезою подають аперитиви, які підвищують апетит (вермут, херес, мадера та ін.), під час вечері – столові вина, потім – десертні. Варто враховувати порядок подачі: спочатку легкі вина, потім – міцні. Білі вина вживають перед червоними, сухі – перед солодкими, а молоді – перед витриманими. Смак нової пляшки повинен перевершувати принади попередньої. Якщо у стравах є винний соус, до них подається використовуваний напій. Першими вживаються легкі вина / Фото Pixabay Келихи Допоможуть отримати максимальне задоволення від хорошого вина. Скло повинно бути як можна тоншим, а ніжка – довгою (це дозволить напою не нагріватися від руки).

Келих наповнюється наполовину, а якщо вино елітне – на одну третину, тому посудина повинна бути об'ємною.

Скло повинно бути прозорим, щоб колір напою максимально розкрився для споживача.

У верхній частині стінки повинні звужуватися – це сприяє концентрації аромату і більш легкому його уловлювання. Важливим моментом під час подачі вина є скатертина, на яку ставлять пляшку і келихи. Найбільш вдалими стануть світлі відтінки – білі, бежеві, рожеві. Вони дозволять правильно сприйняти колір напою. Актуально Руйнуємо стереотипи: найпопулярніші помилки про вино Температура вина Визначається окремо для кожного вина і суттєво впливає на смак і аромат напою. Кислі вина рекомендується подавати охолодженими – холод пом'якшує кислотність.

рекомендується подавати охолодженими – холод пом'якшує кислотність. Солодкі вина також подають сильно охолодженими: чим більше цукру – тим нижча температура сервірування. Більшість вин подаються в охолодженому вигляді / Фото Pixabay Рекомендована температура подачі вин Аперитиви (подаються з льодом і шматочками цитрусових) +5°С

Молоді вина +13,5-14,5°С

Сухі білі вина +9°С

Солодкі білі вина +6°С

Легкі червоні вина +11-12,5°С

Шампанське +8°С

Ігристі вина +5°С