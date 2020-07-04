Впечатление и эмоции от вечера часто зависят от мелких, но достаточно значимых деталей. Одной из таких является подбор и подача вина.

Вино раскроется лишь в том случае, если его смогут достойно представить, учитывая несколько правил, рассказывает 24 канал. Читайте Простые правила: как сочетать вино и еду Правила подачи вина Во время еды не нужно подавать большое количество ТМ вин. Перед трапезой подают аперитивы, которые повышают аппетит (вермут, херес, мадера и пр.), во время ужина – столовые вина, затем – десертные. Стоит учитывать порядок подачи: сначала легкие вина, потом – крепкие. Белые вина употребляют перед красными, сухие – перед сладкими, а молодые – перед выдержанными. Вкус новой бутылки должен превосходить прелести предыдущей. Если в блюдах есть винный соус, к ним подается используемый напиток. Первыми употребляются легкие вина / Фото Pixabay Бокалы Помогут получить максимальное удовольствие от хорошего вина. Стекло должно быть как можно тоньше, а ножка – длинной (это позволит напитку не нагреваться от руки).

Бокал наполняется наполовину, а если вино элитное – на одну треть, поэтому сосуд должен быть объемным.

Стекло должно быть прозрачным, чтобы цвет напитка максимально раскрылся для потребителя.

В верхней части стенки должны сужаться – это способствует концентрации аромата и более легкому его улавливанию. Важным моментом во время подачи вина является скатерть, на которую ставят бутылку и бокалы. Наиболее удачными станут светлые оттенки – белые, бежевые, розовые. Они позволят правильно воспринять цвет напитка. Актуально Разрушаем стереотипы: самые популярные заблуждения о вине Температура вина Определяется отдельно для каждого вина и существенно влияет на вкус и аромат напитка. Кислые вина рекомендуется подавать охлажденными – холод смягчает кислотность.

рекомендуется подавать охлажденными – холод смягчает кислотность. Сладкие вина также подают сильно охлажденными: чем больше сахара – тем ниже температура сервировки. Большинство вин подается в охлажденном виде / Фото Pixabay Рекомендуемая температура подачи вин Аперитивы (подаются со льдом и кусочками цитрусовых) +5°С

Молодые вина +13,5-14,5°С

Сухие белые вина +9°С

Сладкие белые вина +6°С

Легкие красные вина +11-12,5°С

Шампанское +8°С

Игристые вина +5°С