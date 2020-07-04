Подача вина: как правильно и на что обратить внимание
Впечатление и эмоции от вечера часто зависят от мелких, но достаточно значимых деталей. Одной из таких является подбор и подача вина.
Вино раскроется лишь в том случае, если его смогут достойно представить, учитывая несколько правил, рассказывает 24 канал.
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Правила подачи вина
- Во время еды не нужно подавать большое количество ТМ вин.
- Перед трапезой подают аперитивы, которые повышают аппетит (вермут, херес, мадера и пр.), во время ужина – столовые вина, затем – десертные.
- Стоит учитывать порядок подачи: сначала легкие вина, потом – крепкие. Белые вина употребляют перед красными, сухие – перед сладкими, а молодые – перед выдержанными.
- Вкус новой бутылки должен превосходить прелести предыдущей.
- Если в блюдах есть винный соус, к ним подается используемый напиток.
Первыми употребляются легкие вина / Фото Pixabay
Бокалы
Помогут получить максимальное удовольствие от хорошего вина.
- Стекло должно быть как можно тоньше, а ножка – длинной (это позволит напитку не нагреваться от руки).
- Бокал наполняется наполовину, а если вино элитное – на одну треть, поэтому сосуд должен быть объемным.
- Стекло должно быть прозрачным, чтобы цвет напитка максимально раскрылся для потребителя.
- В верхней части стенки должны сужаться – это способствует концентрации аромата и более легкому его улавливанию.
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Температура вина
Определяется отдельно для каждого вина и существенно влияет на вкус и аромат напитка.
- Кислые вина рекомендуется подавать охлажденными – холод смягчает кислотность.
- Сладкие вина также подают сильно охлажденными: чем больше сахара – тем ниже температура сервировки.
Большинство вин подается в охлажденном виде / Фото Pixabay
Рекомендуемая температура подачи вин
- Аперитивы (подаются со льдом и кусочками цитрусовых) +5°С
- Молодые вина +13,5-14,5°С
- Сухие белые вина +9°С
- Сладкие белые вина +6°С
- Легкие красные вина +11-12,5°С
- Шампанское +8°С
- Игристые вина +5°С