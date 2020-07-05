В мире очень много ценителей и любителей вина, однако мало кто задумывается, что открывать его нужно очень внимательно и осторожно. Особенно это касается напитков с хорошей выдержкой.

Неумелое откупоривание бутылки может нарушить не только эстетический вид, но и потревожить осадок, образующийся внутри. Как же правильно открыть бутылку с вином, рассказывает 24 канал.

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Первое, на что нужно обратить внимание, – само вино. Если речь идет о старом красном, бутылку нужно за несколько дней до употребления поставить в вертикальное положение – тогда осадок опустится на дно.

Как открывать вино правильно

Острым ножом необходимо надрезать надпробочное покрытие прямо под выступающей частью горлышка бутылки. Это позволит легко снять верхнюю часть. Штопор нужно вертикально и четко по центру ввинтить в пробку, не проткнув ее насквозь, чтобы в напиток не попали мелкие крошки. Далее его осторожно вытягивают, избегая хлопка.

Штопор Инструмент для открывания бутылок, изобретенный в 1970 году. Принцип действия – спираль с округлыми краями проникает в пробку и извлекает ее.

Горлышко бутылки протирается салфеткой, а пробка проверяется на запах (незаметно для покупателя). Если он неприятный – вино нужно заменить. Сомелье или официант предлагает клиенту попробовать вино. Если напиток одобрили – его можно разливать в бокалы. Наливается вино исключительно с правой стороны, чтобы можно было видеть этикетку. Наполнив бокал, нужно слегка повернуть бутылку, чтобы не пролить напиток.

Штопор нужно ввинчивать в пробку строго по центру / Фото Pixabay

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Откупоривание хорошо выдержанного портвейна

Достаточно сложный процесс, который требует особого приспособления. Обычным штопором это сделать трудно. К примеру, в Португалии для этого используют специальные щипцы тенаш.

Тенаш – щипцы для откупоривания портвейна / Фото cyclowiki

Этот инструмент накаляют докрасна, после чего им на несколько секунд обхватывают горлышко бутылки ниже пробки. Далее тенаш убирают, а горлышко поливают холодной водой, после чего оно аккуратно откалывается от бутылки.

В результате – горлышко откалывается от бутылки / Фото cleverfoxwine