Подбирая вино к торжественному дню или просто семейному ужину, каждый задается вопросом: что же взять в дополнение к напитку. Существует несколько основных правил.

Кроме собственных пристрастий, необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ним. Как правильно сочетать вино и еду, рассказывает 24 канал.

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Что с чем гармонирует

Белые и розовые сухие вина:

морепродукты;

мясо птицы;

колбасные изделия;

нежные сыры.

Белые и розовые полусухие и сладкие вина:

острые сыры;

десертные блюда.

Легкие красные вина (крепость до 11,5%):

белое и красное мясо;

дичь;

нежные сыры;

колбаса;

рыба.

Некоторые продукты могут "забить" вкус и аромат вина / Фото Engin_Akyurt, Pixabay

Красные крепкие вина (более 11,5%):

острый сыр;

дичь;

красное мясо.

Белые сладкие вина:

идеально сочетаются с паштетом из гусиной печени.

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Вино и сыры

Это давно известная классика. Правильным считается сочетать легкие вина с нежными сырами, а крепленые – с острыми.

Классическим сочетанием является вино – сыр / Фото skeeze, Pixabay

Что не стоит сочетать с вином

Некоторые специи, приправы, блюда и пряности "забивают" вкус вина, это:

Уксус Кофе Корица Цитрусовые Ваниль Шоколад Жирная рыба Копчености Супы

Существует также общее правило подбора вин к еде. Оно гласит следующее: изысканные блюда требуют простых вин, которые способствуют усвоению пищи, а напитки со сложным ароматом и вкусом – обычной еды.