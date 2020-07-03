Простые правила: как сочетать вино и еду
Подбирая вино к торжественному дню или просто семейному ужину, каждый задается вопросом: что же взять в дополнение к напитку. Существует несколько основных правил.
Кроме собственных пристрастий, необходимо помнить о том, что вкус, букет и крепость напитка должны уравновешивать особенности блюда и гармонировать с ним. Как правильно сочетать вино и еду, рассказывает 24 канал.
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Что с чем гармонирует
Белые и розовые сухие вина:
- морепродукты;
- мясо птицы;
- колбасные изделия;
- нежные сыры.
Белые и розовые полусухие и сладкие вина:
- острые сыры;
- десертные блюда.
Легкие красные вина (крепость до 11,5%):
- белое и красное мясо;
- дичь;
- нежные сыры;
- колбаса;
- рыба.
Некоторые продукты могут "забить" вкус и аромат вина / Фото Engin_Akyurt, Pixabay
Красные крепкие вина (более 11,5%):
- острый сыр;
- дичь;
- красное мясо.
Белые сладкие вина:
- идеально сочетаются с паштетом из гусиной печени.
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Вино и сыры
Это давно известная классика. Правильным считается сочетать легкие вина с нежными сырами, а крепленые – с острыми.
Классическим сочетанием является вино – сыр / Фото skeeze, Pixabay
Что не стоит сочетать с вином
Некоторые специи, приправы, блюда и пряности "забивают" вкус вина, это:
- Уксус
- Кофе
- Корица
- Цитрусовые
- Ваниль
- Шоколад
- Жирная рыба
- Копчености
- Супы
Существует также общее правило подбора вин к еде. Оно гласит следующее: изысканные блюда требуют простых вин, которые способствуют усвоению пищи, а напитки со сложным ароматом и вкусом – обычной еды.