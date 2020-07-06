В современном мире принято считать, что чем старше вино, тем оно лучше. Однако так было не всегда. В Античности самым качественным считалось вино сразу после брожения. Это пояснялось его быстрым скисанием из-за отсутствия необходимых емкостей для хранения.

Ситуация изменилась в XVIII веке, когда появились стеклянные бутылки и корковые пробки, а дубовые бочки начали окуривать серой. С тех пор выдержка вина стала важным фактором при выборе напитка, рассказывает 24 канал.

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Выдержка Длительное хранение вина в специальных условиях (с учетом влажности, света, температуры, доступа воздуха) для улучшения его качества. В этот период происходят химические процессы, которые меняют цвет, запах и вкус напитка.

Белые вина темнеют, а красные – получают желтоватый оттенок, а спустя несколько лет цвет становится кирпичным. Резкие первичные запахи заменяются мягкими фруктовыми и цветочными нотками. Если напиток выдерживается более 10 лет – появляется третья волна ароматов, которые делают вино уникальным.

Хранение вина позволяет раскрыть его вкус и аромат / Фото alcofan

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Как выдерживают вино

Существует два способа выдержки вина – в бочках и в бутылках.

Бочковая

Насыщает вино танинами и дубовыми тонами. Бочки хранят в подвальных помещениях при температуре 11-18°C и влажности 85%. Через поры древесины внутрь попадает немного воздуха, который ускоряет созревание напитка. Ежегодно через эти поры испаряется около 2-4,5% вина, поэтому необходимо доливать напиток такого же качества.

Бутылочная

Является обязательным этапом почти для всех вин. Некоторые вина разливают в бутылки сразу после процесса брожения, другие – после бочковой выдержки. Тару герметично закручивают пробками, чтобы защитить напиток от контакта с кислородом. После этого пробку заливают сургучом. Хранится вино в горизонтальном положении в темном помещении с температурой 10-16°C и влажностью 83-86%.

Вино хранят в стеклянных бутылках или дубовых бочках / Фото roberto_bellasio, Pixabay

Что влияет на срок выдержки

виноград – вино из сортов с высоким содержанием танинов хранится лучше всего;

– вино из сортов с высоким содержанием танинов хранится лучше всего; возраст лозы – со старых плантаций собирают небольшой урожай, но вино получается более насыщенное;

– со старых плантаций собирают небольшой урожай, но вино получается более насыщенное; содержание спирта и сахара – чем крепче и слаще вино, тем дольше оно не стареет;

– чем крепче и слаще вино, тем дольше оно не стареет; объем емкости – в бутылках вино скорее стареет, так как химические процессы происходят быстрее;

– в бутылках вино скорее стареет, так как химические процессы происходят быстрее; погода – если сбор винограда происходит в дождь, вино получается водянистым;

– если сбор винограда происходит в дождь, вино получается водянистым; температура – вино сохраняется дольше при пониженных градусах;

– вино сохраняется дольше при пониженных градусах; технология производства – если сусло настаивается на мезге, это увеличивает содержание танинов и сроков выдержки.

Виды вин и примерная выдержка