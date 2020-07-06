Дегустація вина – не просто наука, а справжнє мистецтво. Цим займаються сомельє, однак і звичайні споживачі можуть пізнати професійні секрети оцінювання напою.

Мета оцінки вина може бути різною – від простого вивчення напою до встановлення його якості, сорту, зрілості і потенціалу до зберігання. Як правильно дегустувати вино, розбирався 24 канал.

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Дегустація Проба вина на смак для оцінки його якості.

Підготовка

Перед тим, як приступити до дегустації напою, необхідно врахувати кілька моментів, які можуть вплинути на результати:

Не використовувати парфуми або ароматизовані засоби для догляду; Приміщення, де буде проводиться дегустація, має бути світлим, тихим і свіжим – без сторонніх запахів; Відмовитися від гострих і насичених смаковими особливостями страв або продуктів. До таких можна віднести часник, цибулю, спеції, каву. Також слід утриматися від куріння; Температура вина повинна бути оптимальною. Для цього необхідно вивчити подачу дегустованого напою; Простудні симптоми (кашель, нежить та ін.), втома або стрес вплинуть на оцінку вина; Дегустацію краще проводити вранці, коли смакові рецептори "не забиті"; Починати оцінювання краще з молодих білих до зрілих червоних і десертних вин.

До дегустації потрібно підготуватися​ / Фото winestyle

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Етапи дегустації

Колір

У першу чергу потрібно візуально оцінити вино. Це необхідно робити при нейтральному освітленні, тримаючи келих злегка під нахилом на тлі білого аркуша.

Дегустаторові необхідно знати тонкощі колірної особливості вин, адже відтінок напою багато про нього розповість. Білі вина з віком можуть стати бурштиновими, а червоні – втрачають щільність кольору.

Патьоки напою ("винні ніжки"), які з'являються на келиху при обертанні, показують відсоток вмісту алкоголю і цукру у вині. У міцних і солодких – "ніжки" більш щільні і досить довго зберігаються на келиху.

Аромат

За допомогою цієї особливості можна розкрити важливі секрети напою – сорт винограду, місце походження і вік вина. Аромат розкривається поступово і ділиться на три етапи.

Трав'яні, фруктові і квіткові аромати. Вони характеризують сорт винограду і клімату, в якому він вирощений. Аромат, який з'явився під час ферментації і залежить від її особливостей. Наприклад, хлібний або дріжджовий запах, що відчувається в шампанському. Третя грань залежить від типу витримки – у бочці або скляній пляшці. Якщо вино зберігалося в дубовій бочці, можна "зловити" ноти ванілі.

Колір, аромат і смак розкриють усі секрети вина / Фото winebutik

Смак

Дозволить розпізнати стиль напою, регіон походження винограду і термін витримки вина.

Зробивши ковток, на кінчику язика можна відчути солодкість вина. Рівень вмісту цукру може коливатися від 0 до 220 грам на літр. Якщо напій солодкий, за консистенцією він нагадує сироп.

Ще одна важлива характеристика вина – кислотність. Вона відповідає за освіжаючий смак напою. Висока кислотність говорить про те, що виноград був зібраний у прохолодному регіоні, а дуже низька – зробить вино невиразним і навіть прісним.

Найвідоміший фактор оцінки вина – таніни. Їх можна відчути лише небом і виключно під час дегустації червоних вин. Це відчуття навіть називають терпкістю і шорсткістю. Виразність цієї особливості залежить від двох джерел – витримки у дубовій бочці або шкірки ягоди (винограду).

Міцність напою розкриє дані щодо зрілості використовуваного винограду. Вміст алкоголю у вині складає 5% -16%. У напоїв до 11% відчувається легка природна солодкість, а смак більш міцних вин здасться дуже багатим і насиченим. Для оцінки цього критерію, потрібно зробити ковток вина і секунду потримати його в роті – це дозволить описати текстуру напою.

Висновки

Після вивчення кольору, аромату і смаку, складіть раціональне уявлення про вино. Можна влаштувати сліпу дегустацію, щоб оцінити свою інтуїцію і перевірити власні почуття. Така практика дозволить не лише навчитися вибирати гарне вино, а й розвинути тонкий смак.