Вино – унікальний напій, який виробляють у багатьох країнах світу. Однак у кожній з них є свої секрети виноробства.

Італія, Франція, Грузія – країни, які славляться своїм неповторним і якісним вином. Які особливості виробництва напою богів у цих країнах, розповідає 24 канал.

Важливо Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями

Італія

Є одним з лідерів виробників вина в усьому світі. У країні – теплий і м'який клімат, що дозволяє винограду дозрівати в сприятливих умовах. В Італії – 20 регіонів, і в кожному з них розташовані заводи, які виготовляють різні сорти напою. На сьогоднішній день існує більше 200 видів італійських вин. В експорті Італія знаходиться на першому місці в світі, адже виробляє більше 70 млн гектолітрів вина на рік.

Найбільш популярні сорти: Бароло, Каньяті – Класіко, Тауразі і Брунелло – де – Монтальчіно. Справжні італійські вина мають свою родзинку – нотки горіхів, смородини, ароматом фіалки або чорних фруктів.

В Італії налічується понад 200 видів вин / Фото Winestyle

Цікаво Як виробляють вино: технологія і основні етапи

Італійські вина бувають:

Столові VdT (Vino da Tavola) – напої середньої та низької якості. До них немає строгих вимог щодо способу виробництва, що використовується винограду та ін. Місцеві IGT (Indicazione Geografica Tipica) – виробляються винятково з винограду, вирощеного у конкретному регіоні. Використовувані сорти, урожайність, рівень спирту контролюється. Марочні DOC (Denominazione di Origine Controllata) – перевіряються якісні характеристики напою, такі як область зростання винограду. Марочні DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – вино вищої якості. Держава суворо перевіряє регіон походження, сорт, урожай і умови витримки напою.

В Італії винзаводи розташовані у всіх регіонах​ / Фото jpeter2, Pixabay

Франція

Королева виноробства. З нею пов'язані всі відомі винні терміни - терруар, сомельє, ассамбляж тощо. Виноробство у Франції зародилося за кілька століть до нашої ери, а в кінці XVIII століття червоні вина з Бордо вважалися найвідомішими у світі. На сьогоднішній день Франція – один з лідерів з експорту вина.

Французькі вина за якістю розділяють на три типи / Фото luctheo, Pixabay

Вина з Франції поділяють за якістю:

Столові (Vin de France) – найбільш часто зроблені з винограду, вирощеного в інших країнах Європи. Ці напої бюджетні. Місцеві IGP (Indication Geographique Protegee) – ці вина виготовлені з винограду з певного регіону країни. Під контролем знаходяться такі критерії як сорти, якість врожаю і фортеця. Марочні AOP (Appellation d'Origine Protegee) – найдорожчі вина, процес створення яких контролюється від початку і до кінця. Перевіряється область походження винограду, його зберігання, умови вичавки та ін. Також ці напої проходять експертизу і дегустацію.

Важливо, що в різних виноробних зонах Франції є також свої класифікації виноградників.

Найвідоміші сорти, з яких виробляють французькі вина: каберне совіньон, каберне фран, мерло, піно нуар, шардоне, птахо вердо, Гренаш.

Вина Франції класифікують за якістю / Фото elementus, Pixabay

Грузія

У цій країні виноробство – не майстерність, а спосіб життя і одна з найважливіших традицій. Всього ж у країні налічується понад 500 сортів винограду, з них близько 80 – використовуються для виробництва вина.

Особливістю грузинського виноробства є зберігання вина – воно знаходиться в глиняній посудині квеврі, яку закопують у землю. На поверхні видно лише закупорену шийку. Такі ємності бувають як по кілька десятків, так і по тисячу літрів.

Квеврі з вином закопують у землю​/ Фото Friend in Georgia

У Грузії немає класифікації вина, як в Італії та Франції. Марочні напої, які вважаються найбільш якісними, контролюють лише за походженням. Термін їх витримки становить від 2-х років.

Відмінності від італійських і французьких вин

Місцеві сорти винограду, які маловідомі за межами Грузії (Мцване, Сапераві, Ркацителі). Технології виробництва вина. Свій унікальний підвид вин – природно-напівсолодкі (наприклад, Кіндзмараулі, Хванчкара). У більшості регіонів країни урожай збирають в середині осені, коли ягоди дуже солодкі. Так як бродіння протікає повільно, частина цукру залишається в готовому вині. Вони вважаються елітними.

Грузія береже виноробство як одну з найважливіших традицій​ / Фото ostrovok

Найвідоміші грузинські вина: Мукузані, Цинандалі, Хванчкара, Алаверди, Кіндзмараулі, Напареулі.

Вина кожної з представлених країн вважаються одними з кращих у світі, проте вони унікальні, з неповторними смаками і ароматами, які варто спробувати.