Які бувають вина: види, сорти і типи
Вино – знаменитий напій богів, про який можна говорити нескінченно. Його кількість сортів і видів у всьому світі величезна, однак є загальноприйнята класифікація.
Вина розрізняють за кількома критеріями, серед яких – колір, вміст цукру і спирту, сорт, розповідає 24 канал.
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ВиноАлкогольний напій з міцністю 9-22%, який виготовляється внаслідок спиртового бродіння виноградного соку.
Колір
- Червоні вина. Створюються з темних сортів винограду. Відтінок може бути світлим або темним. При тривалому старінні колір змінюється від темного до більш світлого. Можливий осад.
- Білі – зі світлого винограду. Іноді використовуються темні сорти, з яких прибирають шкірку.
- Рожеві. Сировина – темні ягоди. Шкірка видаляється перед бродінням. Допускається використання суміші білих і червоних сортів.
Залежно від сорту винограду і часу ферментації буває червоне, біле і рожеве вино / Фото Pixabay
Цікаво Як виробляють вино: технологія і основні етапи
За вмістом цукру і спиртової основи бувають:
- столові;
- ігристі;
- кріплені вина.
Столові вина:
- сухі (цукор – до 0,3%, спирт – 9-14%);
- напівсухі (цукор – 0,5-3%, спирт – 9-12%);
- напівсолодкі (цукор – 3-8%, спирт – 9-12%).
Ігристі вина:
- брют;
- сухе;
- напівсухе;
- напівсолодке;
- солодке.
Бувають з різним вмістом спирту і цукру. Крім того, під час вторинного бродіння їх насичують вуглекислим газом. Найвідоміше ігристе вино – шампанське.
Всі вина мають різний вміст цукру та спирту / Фото stocksnap
Кріплені вина:
- міцні (цукор – 1-14%, спирт – 17-20%);
- десертні напівсолодкі (цукор – 5-12%, спирт – 14-16%);
- солодкі (цукор – 14-20%, спирт – 15-17%);
- лікерні (цукор – 21-35%, спирт – 12-17%);
- ароматизовані (цукор – 6-16%, спирт – 16-18%).
За способом виготовлення:
- натуральні (виробляються виключно з соку, без сторонніх речовин);
- спиртові (містять етиловий спирт, який підвищує міцність напою);
- шипучі (додається вуглекислий газ. Наприклад, шампанське і сидр);
- підсолоджені (десертні, медові і лікерні вина. Додається цукор або мед для посилення смаку);
- розбавлені (сік розбавляється водою).
Вибір вина залежить від особистих уподобань та фінансових можливостей / Фото Pixabay