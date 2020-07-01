Вино вимагає правильного догляду для того, щоб поліпшити і розвинути його якості, зробити смак і аромат ще приємнішими.

Щоб вино досягло досконалості, є кілька важливих прийомів, розповідає 24 канал.

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Догляд за вином: що він дає

Вино, яке тільки завершило бродіння, часто не дуже приємне на смак. Під час спроби відчувається гіркота, кислота і спирт. Однак якщо це вино кілька місяців побуде у бочці, воно стає м'якшим, приємнішим, напій дозріває, проявляється його букет.

Що покращить якість вина

Тривала витримка Вміле зберігання

Вино зберігається у бочках / Фото Pixabay

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Що важливо під час догляду

Переливка вина

Доливка

Закурювання сіркою

Освітлення вина

Розлив у пляшки

Догляд за вином – важливий момент для його якості​ / Фото Pixabay

Як зберігати

Вино – напій, який зберігається у підвалі. Відбувається це за дотримання кількох умов – підтримка стабільної температури (між 18 і 12 градусами за Цельсієм) круглий рік, сухості і хороша вентиляція.

Якщо зазначені моменти не будуть дотримані, дозрівання вина може сповільнюватися або навпаки, відбувається дуже швидко.

Краще вино виходить у результаті правильного догляду / Фото Pixabay