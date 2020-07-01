Як доглядати за вином: важливі поради та нюанси
Вино вимагає правильного догляду для того, щоб поліпшити і розвинути його якості, зробити смак і аромат ще приємнішими.
Щоб вино досягло досконалості, є кілька важливих прийомів, розповідає 24 канал.
Читайте Як правильно вибрати келихи для вина
Догляд за вином: що він дає
Вино, яке тільки завершило бродіння, часто не дуже приємне на смак. Під час спроби відчувається гіркота, кислота і спирт. Однак якщо це вино кілька місяців побуде у бочці, воно стає м'якшим, приємнішим, напій дозріває, проявляється його букет.
Що покращить якість вина
- Тривала витримка
- Вміле зберігання
Вино зберігається у бочках / Фото Pixabay
Цікаво Витримка вина: що це таке і на що впливає
Що важливо під час догляду
- Переливка вина
- Доливка
- Закурювання сіркою
- Освітлення вина
- Розлив у пляшки
Догляд за вином – важливий момент для його якості / Фото Pixabay
Як зберігати
Вино – напій, який зберігається у підвалі. Відбувається це за дотримання кількох умов – підтримка стабільної температури (між 18 і 12 градусами за Цельсієм) круглий рік, сухості і хороша вентиляція.
Якщо зазначені моменти не будуть дотримані, дозрівання вина може сповільнюватися або навпаки, відбувається дуже швидко.
Краще вино виходить у результаті правильного догляду / Фото Pixabay